Резать или выкручивать грибы: какой способ сбора наносит меньший ущерб грибнице

Как правильно собирать грибы / © Unsplash

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Грибники годами спорят, как правильно собирать грибы — срезать их ножом или выкручивать из земли. Оба способа имеют своих сторонников, однако при сборе важно прежде всего не повредить мицелий и субстрат, в котором он находится.

Об этом сообщил сайт BPS Knives.

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Мицелий — это подземная часть гриба, состоящая из тонких грибных нитей. Именно она отвечает за поглощение питательных веществ и дальнейший рост грибов.

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Почему грибы часто рекомендуют срезать

Один из самых распространённых способов сбора — срезать гриб острым ножом у основания ножки. Делать это рекомендуется плавным движением, чуть выше мицелия, чтобы не разорвать гриб и не повредить участок вокруг него.

Для сбора рекомендуется использовать чистый и хорошо заточенный нож. Подойдет небольшой зубчатый или специальный грибной нож. Некоторые из таких ножей также оснащены щеткой, с помощью которой можно удалить землю и другой мусор.

Один из главных аргументов в пользу срезки заключается в том, что основная часть мицелия остается в почве. Поэтому срезка плодового тела у поверхности не должна наносить ему значительного ущерба.

Существует распространённый миф о том, что нож якобы повреждает мицелий и препятствует появлению новых грибов. Однако срезка выше уровня земли сама по себе не разрушает основную подземную сеть мицелия.

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Исследование Фритше и соавторов 2016 года, которое приводится в числе аргументов в пользу этого метода, показало, что срезка позволяет сохранить структуру мицелия и может способствовать получению урожая в последующих циклах.

Особое значение это имеет при коммерческом выращивании грибов. В таких условиях важно не повреждать субстрат и не повышать риск его загрязнения. Исследование Чанга и Майлза 2004 года связывало срезку с меньшим нарушением субстрата и более низким риском распространения загрязнений и болезней.

Срезание также может помочь сохранить внешний вид гриба. При грубом выдергивании ножка или шляпка могут повредиться или помяться. Исследование Ройса 2010 года показало, что сбор грибов путем срезания приводит к меньшему физическому повреждению грибов.

Отдельно изучалось и возможное влияние способа сбора на урожайность. В работе Андерсона и Миллса 2012 года говорилось о том, что срезка может позволять чаще собирать грибы и потенциально увеличивать общий урожай по сравнению со способами, которые сильнее нарушают субстрат.

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Срезание также считается одним из способов более бережного сбора дикорастущих грибов. В работе Льюиса и Франклина 2017 года отмечалось, что методы сбора, не предусматривающие выкорчевывание грибов, помогают поддерживать грибные сообщества в естественной среде.

Действительно ли неправильно выкручивать грибы

В то же время выкручивание — не менее распространённый способ. Гриб берут у основания или за ножку, осторожно поворачивают и одновременно тянут вверх, пока он не отделится от субстрата.

У этого метода есть свои преимущества. Прежде всего, для него не нужен нож, а сам сбор может проходить быстрее, особенно когда гриб легко отделяется от земли.

Сторонники метода выкручивания также считают, что осторожное движение может помочь не повредить мицелий. Такой способ традиционно применялся в разных местностях и по-прежнему широко распространен среди грибников.

Кроме того, при таком способе сбора часть спор может попадать обратно на землю. Споры грибы выделяют из пластинок или пор под шляпкой, и их распространение может способствовать появлению новых грибов.

Влияет ли способ сбора на вкус

Еще один распространенный миф касается вкуса. Иногда считают, что гриб, выкрученный из земли, будет вкуснее того, который срезали ножом.

Однако существенной разницы во вкусе в зависимости от способа сбора нет. На него гораздо больше влияют сам гриб, способ приготовления и используемые приправы.

Также нет оснований полагать, что выкрученные грибы дольше остаются свежими. Срок их хранения в большей степени зависит от вида и условий после сбора, а не от того, срезали ли гриб или выкрутили.

После сбора грибы рекомендуется складывать в чистую ёмкость и не переполнять её. Если грибы сильно прижимать друг к другу, они могут помяться или повредиться.

Для кратковременного хранения подходят воздухопроницаемые ёмкости, в частности корзины или бумажные пакеты.

Напомним, грибной сезон в самом разгаре, поэтому самое время подумать не только о том, как и где их собирать, но и о том, как правильно заготовить на зиму. Ранее мы сообщали, какие грибы стоит заморозить, какие — сушить, а какие лучше сразу замариновать.

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