Чи потрібно залишати двері до ванної відчиненими після душу: що кажуть експерти

Як правильно провітрювати ванну кімнату після душу

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Після душу у ванній кімнаті ще довго зберігаються тепло й волога, а на поверхнях осідає конденсат. Звичка, яка здається найпростішим способом швидше просушити приміщення, насправді не завжди працює так, як ми того очікуємо. Саме тому варто знати, що робити після душу, щоб у ванній не накопичувалася зайва волога — відчиняти двері чи ні.

Чи варто відчиняти двері одразу після душу

Як ствержують фахівці, широко відчинені двері не прибирають вологу з помешкання — вони лише дозволяють вологому повітрю перейти з ванної до інших кімнат. У холодну пору тепле вологе повітря може конденсуватися на прохолодних поверхнях — вікнах, зовнішніх стінах, кутах кімнат або поверхнях за меблями.

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Тому порядок дій після душу залежить насамперед від того, яка вентиляція є у ванній.

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Якщо у ванній є витяжний вентилятор

Після душу варто залишити вентилятор працювати, а двері не відчиняти навстіж. Так вологе повітря виводитиметься назовні, а не поширюватиметься оселею.

Експерти рекомендують залишати витяжний вентилятор увімкненим приблизно на 20 хвилин після користування ванною. Водночас для нормальної роботи витяжки потрібен приплив повітря, наприклад, просвіт під дверима або вентиляційна решітка. Тому двері можуть бути зачиненими або трохи прочиненими залежно від конструкції вентиляції.

Якщо навіть після 20–30 хвилин дзеркало залишається запітнілим, а на стінах багато конденсату, це може свідчити, що вентилятор працює недостатньо ефективно.

Якщо у ванній є вікно

У такому разі після душу краще відчинити вікно, а двері до решти помешкання залишити зачиненими. Так вологе повітря виходитиме безпосередньо назовні замість того, щоб потрапляти до коридору та кімнат.

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Звісно, цей спосіб варто застосовувати з урахуванням погоди. Якщо надворі дуже волого, одного відчиненого вікна може бути недостатньо.

Якщо немає ні вікна, ні вентилятора

Тоді двері справді доведеться відчинити, адже волозі потрібно кудись виходити. Фахівці радять одночасно відчинити найближче вікно в іншій кімнаті або коридорі, щоб вологе повітря не залишалося всередині оселі.

Якщо ванна регулярно залишається вологою протягом тривалого часу, варто подумати про встановлення нормальної витяжної вентиляції або осушувача, а не покладатися лише на відчинені двері.

Провітрювання після душу — лише частина боротьби з надлишковою вологою. Щоб ванна висихала швидше, важливо також прибирати воду, яка залишається на поверхнях, і не створювати додаткових джерел вологи.

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Що ще допоможе зменшити вологість у ванній

Прибирайте воду зі скла та плитки. Після душу пройдіться по стінках кабіни й плитці гумовим скребком. Що менше води залишиться на поверхнях, то менше її випарується назад у повітря. Не залишайте мокрі рушники зім’ятими. Розправте їх і повісьте так, щоб вони швидше висохли. Якщо рушники довго залишаються мокрими, вони додатково підвищують вологість у приміщенні. Стежте за вологістю у помешканні. Підтримуйте відносну вологість нижче 60%, а в ідеалі — приблизно 30–50%. Перевірити її можна звичайним гігрометром. Якщо показники постійно високі, одного провітрювання може бути недостатньо.

Чому важливо прибирати конденсат

Після душу вода залишається не лише в повітрі. Краплі осідають на плитці, склі, стиках, стелі та інших поверхнях і поступово випаровуються.

Тому навіть хороша вентиляція працюватиме ефективніше, якщо одразу прибрати зайву воду. Особливу увагу варто приділяти силіконовим швам, кутам душової кабіни та місцям біля ванни — там волога може затримуватися найдовше.

Якщо поверхні залишаються мокрими, їх рекомендується висушувати якомога швидше, оскільки постійна сирість створює умови для розвитку плісняви.

Якщо пліснява вже з’явилася, самого провітрювання тоді недостатньо. Насамперед потрібно знайти джерело постійної вологи — слабку вентиляцію, протікання, конденсат на холодній стіні або воду, яка постійно накопичується в одному місці.

Отже, універсального правила «після душу завжди відчиняйте двері» немає. Якщо є справна витяжка або вікно, краще спочатку вивести вологу безпосередньо з ванної назовні. А якщо іншого способу вентиляції немає, відчинені двері варто поєднати з провітрюванням помешкання.

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