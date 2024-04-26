Україна повернула тіла 140 полеглих захисників

До України повернули тіла 140 полеглих захисників. Їхні особи ще має встановити судово-медична експертиза.

Україна повернула тіла ще 140 загиблих військовослужбовців. Більшість з полеглих героїв воювали на Донецькому напрямку.

Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Вдалося повернути 112 тіл захисників, які воювали на Донецькому напрямку, 20 полеглих воїнів на Луганському напрямку, п'ять - з Сумського напрямку, двох - із Запорізького напрямку та одного із Херсонського напрямку.

Зазначається, що тіла полеглих воїнів спочатку передадуть правоохоронним органам та судово-медичним експертам. Це необхідно для встановлення осіб загиблих.

Поверненням тіл військових займалися співробітники Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими у взаємодії з Об’єднаним центром СБУ, МВС України, Секретаріатом уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ЗС України (ЦУ ЦВС), ГУ ДСНС України, іншими представниками структур Сектору безпеки та оборони України. Окрему подяку в Штабі висловили Міжнародному комітету Червоного Хреста.

Нагадаємо, 8 лютого Україна повернула з російського полону ще 100 захисників. Це бійці Нацгвардії, прикордонники, ЗСУ. Більшість – захисники Маріуполя.

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