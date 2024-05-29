У Росії заявили, що обміни полоненими припинено

У Росії заявили, що обмін військовополоненими між Києвом і Москвою "призупинено вже кілька місяців" поспіль.

Про це заявила уповноважена із прав людини в РФ Тетяна Москалькова, повідомляють росЗМІ.

У кращих традиція Москви - Москалькова накинулася зі звинуваченнями на Київ. Мовляв, Україну висуває "надумані вимоги" для обміну. З її слів, російське відомство перебуває в постійному діалозі з українським омбудсменом і Міжнародним комітетом Червоного Хреста.

Також Москалькова стверджує, що щодня здійснює "дзеркальні" відвідування українських військовополонених. Вона каже, що обидві сторони відвідали вже 700 військових у полоні.

Нагадаємо, Папа Римський зробив нову заяву про обмін полоненими між РФ та Україною. Він закликав до обміну та заявив, що "Святий престол посприяє будь-яким зусиллям у цьому напрямку".

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