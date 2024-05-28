Умер известный украинский актер Богдан Козак

Артиста не стало на 84-м году жизни.

Сегодня, 28 мая, умер известный украинский актер, народный артист Украины Богдан Козак.

Печальную новость сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий. Артист ушел из жизни 28 мая во Львове. Его не стало в возрасте 83 лет. Причина смерти пока неизвестна.

"Сегодня (28 мая – прим. ред.) на 84 году жизни не стало Богдана Козака – одной из самых ярких фигур современного национального театрального искусства Украины. Светлая память светлому человеку", — говорится в сообщении Максима Козицкого.

Богдан Козак / Фото: t.me/kozytskyy_maksym_official

Отметим, что Богдан Козак – известный украинский актер, режиссер и народный артист Украины. Он жил и работал во Львове. В частности, Козак был актером Национального театра имени Марии Заньковецкой и преподавал во Львовском национальном университете имени Ивана Франко. Он играл в таких картинах, как "Хозяин", "Павел Полуботок", "Время собирать камни" и другие. Богдан Козак был лауреатом Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко.

Напомним, недавно стало известно, что ушел из жизни актер Евгений Шумилов. Артист трагически погиб на фронте, когда защищал раненого побратима.

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