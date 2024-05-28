Помер відомий український актор Богдан Козак

Артиста не стало на 84-му році життя.

Сьогодні, 28 травня, помер відомий український актор, народний артист України Богдан Козак.

Сумну звістку повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький. Артист пішов з життя 28 травня у Львові. Його не стало у віці 83 років. Причина смерті наразі невідома.

"Сьогодні (28 травня – прим. ред.) на 84 році життя не стало Богдана Козака – однієї з найяскравіших постатей сучасного національного театрального мистецтва України. Світла пам'ять світлій людині", - йдеться в повідомленні Максима Козицького.

Богдан Козак / Фото: t.me/kozytskyy_maksym_official

Зазначимо, Богдан Козак – відомий український актор, режисер та народний артист України. Він жив та працював у Львові. Зокрема, Козак був актором Національного театру імені Марії Заньковецької та викладав у Львівському національному університеті імені Івана Франка. Він грав у таких картинах, як "Хазяїн", "Павло Полуботок", "Час збирати каміння" та інших. Окрім того, Богдан Козак був лауреатом Національної премії України імені Тараса Шевченка.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що пішов з життя актор Євген Шумілов. Артист трагічно загинув на фронті, коли захищав пораненого побратима.

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