Дмитро Коляденко зізнався, що більше не спілкується з колишньою Іриною Білик: "Не подружка"

Український хореограф та шоумен Дмитро Коляденко зізнався, у яких стосунках перебуває зі співачкою Іриною Білик.

Як зізнається актор, вони з Іриною майже не спілкуються з минулого року. Дмитро поділився, що все через образу на ексобраницю за деякі ситуації. За словами шоумена, йому не сподобалася поведінка та деякі рішення співачки і навів приклад, коли вона відмовила йому у спільному турі після пропозиції та домовленостей.

"Ми не спілкуємося з грудня минулого року. Мені не сподобалося, як вона зі мною поводить себе. І я сказав, що ми ставимо крапку. Потім ми помирилися через чотири місяці. І потім знову мені щось не сподобалося. Я їй сказав, що я не задоволений, бо вона говорить одне, думає друге, а робить третє. Навіщо зі мною домовлятися поїхати в тур, коли потім я бачу в Instagram: "Тур Ірини Білик з молодим виконавцем". І я їй пишу: "Без мене, чому?". Я сидів засмучений і тут Олена Коляденко (режисерка-постановниця – прим. ред.) телефонує і каже про тур вистави. Тож, коли Ірина поїхала з молодим виконавцем, я поїхав з виставою в тур", - розповів Дмитро в інтерв'ю Славі Дьоміну.

Ірина Білик і Дмитро Коляденко / Фото: instagram.com/bilyk_iryna

До того ж шоумен зазначив, що намагається більше не прив'язуватися до колишньої та рухається далі.

"Колишня – це колишня. Все, досить. Любили, сварилися – ви розвелися, у неї інший чоловік. Ми товаришували 15 років, але ж я не подружка Ірині Білик, а поводився як подружка. Я прив'язаний до Ірини Білик, треба ставити крапку. Казати "дякую, я тебе любив і буду любити, але я пішов далі". І ми домовилися, що у неї своє кохання, а у мене своє", - наголосив Коляденко.

Зазначимо, Ірина Білик та Дмитро Коляденко перебували у стосунках з 2001-го до 2006 року. Втім, після бурхливих ревнощів виконавиця пішла від артиста. Щоправда, парочка під час повномасштабної війни все ще час від часу тішила фанів спільним пікантним контентом. Зрештою, Дмитро заперечив їхнє возз'єднання.

До речі, нещодавно Дмитро Коляденко назвав причину, чому не складається його особисте життя та що від нього вимагають нові обраниці.

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