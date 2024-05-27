"Мир – це не капітуляція": Макрон застеріг від послаблення підтримки України

Президент Франції Емманюель Макрон закликав допомагати Україні у протистоянні повномасштабній агресії Російській Федерації.

Таку заяву Макрон зробив після переговорів з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром, повідомляє Tagesschau.

Французький лідер застеріг від послаблення підтримки України, "на яку напала і проти якої веде загарбницьку війну Росія". З його слів, стояти на боці миру означає "надати Україні можливості для захисту своїх кордонів і свого суверенітету".

"Стояти сьогодні на боці миру означає дати силу тим, хто стоїть на боці правди. Мир ‒ це не капітуляція. Мир ‒ це не відмова від принципів. Мир означає надання країні можливості захищати свої кордони і свій суверенітет", ‒ наголосив Макрон.

Своєю чергою, Штайнмаєр також наголосив, що допомога Україні не повинна припинитися. Адже зараз країна дуже потребує підтримки партнерів.

Нагадаємо, раніше Макрон заявляв, що Франція не прагне воювати з "народом Росії". Втім, наголошує він, існує необхідність безпеки в Україні, адже без цього не може бути безпеки для Європи.

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