Відключення світла в Україні 28 травня: що кажуть в "Укренерго" і ДТЕК

На одній з АЕС вийшов з ремонту енергоблок.

У вівторок, 28 травня, відключень світла ні для побутових, ні для промислових споживачів наразі не прогнозують. Сьогодні графіків не будуть застосовувати.

Про це повідомили у пресслужбах Міністерства енергетики, "Укренерго" і ДТЕК.

Міненерго

"Це пов’язано зі збільшенням обсягів внутрішньої генерації, зокрема атомної. Після планових ремонтів приєднані до енергомережі два атомних блоки. Також сприяють погодні умови та відповідно активна робота сонячних станцій у денні години", - наголосили у відомстві.

Втім, до планових ремонтів готують кілька інших атомних блоків. Саме тому обсяг генерації буде зменшуватися.

"Укренерго"

Про те, що сьогодні не прогнозуються ліміти споживання електроенергії для областей, підтвердили і в "Укренерго".

"Сьогодні застосування лімітів споживання електроенергії для промислових та побутових споживачів в усіх регіонах України не прогнозується", - наголосили у НЕК.

У компанії зауважують, що триває ремонтна кампанія на АЕС. Саме тому час від часу це може спричиняти нестачу електроенергії в енергосистемі.

ДТЕК

У ДТЕК наголошують, що 28 травня обмеження світла не заплановані. Втім, зауважують, що ситуація вкрай мінлива. Відтак варто пам'ятати про ощадливе використання електрики.

"Київ, Київщина, Одещина, Дніпропетровщина, Донеччина: за інформацією Укренерго, обмежень світла не буде", - повідомили у компанії.

Нагадаємо, міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, як довго триватимуть відключення світла. Наразі запровадження вимкнень електрики залежить від низки факторів. Наразі складно спрогнозувати бодай якісь терміни.

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