Військовий облік на підприємстві: хто його веде

Військовий облік на підприємствах, в установах та організаціях є важливою складовою загальнодержавної системи обліку військовозобов'язаних та призовників.

Ведення військового обліку на підприємстві є обов'язком керівника, який призначає відповідальних осіб для безпосереднього виконання цих функцій. Належне ведення військового обліку забезпечується через тісну взаємодію з територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

Детальніше про те, хто займається військовим обліком на підприємстві - читайте далі в матеріалі ТСН.ua.

Хто веде військовий облік на підприємстві

Безпосереднє ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів на підприємствах здійснюють працівники відділу кадрів або служби управління персоналом. У разі відсутності штатної одиниці служби персоналу, обов'язки з ведення військового обліку покладаються на особу, яка веде облік працівників на підприємстві.

Кількість працівників, відповідальних за ведення військового обліку, визначається з урахуванням кількості призовників, військовозобов'язаних і резервістів, які перебувають на військовому обліку. Так, за наявності на обліку від 501 до 2000 осіб, передбачається одна штатна одиниця, від 2001 до 4000 - дві, від 4001 до 7000 - три, а на кожні наступні від 1 до 3000 осіб додається ще по одній штатній одиниці.

Якщо на підприємстві на військовому обліку перебуває менше 500 призовників, військовозобов'язаних та резервістів, обов'язки з ведення обліку покладаються на особу служби персоналу, якій встановлюється доплата до 50% посадового окладу.

У разі наявності на підприємстві двох і більше осіб, відповідальних за ведення військового обліку, вони об'єднуються в окремий підрозділ (відділ, сектор, групу тощо). Ці працівники повинні відповідати кваліфікаційним вимогам для інспектора з військового обліку згідно з класифікатором професій.

Особи, відповідальні за ведення військового обліку, мають проходити підвищення кваліфікації не рідше одного разу на п'ять років. Керівники підприємств щороку до 1 жовтня визначають потребу в підвищенні кваліфікації цих працівників.

Як відбувається ведення військового обліку на підприємстві

Керівники підприємств несуть персональну відповідальність за стан військового обліку. Вони зобов'язані щороку проводити звіряння даних військового обліку із даними військкоматів згідно із затвердженими планами.

Для забезпечення персонального військового обліку підприємства повинні:

Перевіряти у громадян під час прийняття на роботу (навчання) наявність військово-облікових документів. Приймати на роботу призовників, військовозобов'язаних та резервістів тільки після взяття їх на військовий облік у відповідних територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК). Доводити до призовників, військовозобов'язаних та резервістів правила військового обліку під особистий підпис під час прийняття на роботу. У семиденний строк повідомляти у ТЦК про зміну облікових даних призовників, військовозобов'язаних та резервістів (прийняття на роботу, звільнення тощо). Оповіщати призовників, військовозобов'язаних та резервістів на вимогу ТЦК про їх виклик та забезпечувати їх своєчасне прибуття. Подавати у ТЦК відомості про призовників, військовозобов'язаних та резервістів за їх запитами. Проводити роз'яснювальну роботу з призовниками, військовозобов'язаними та резервістами щодо виконання ними правил військового обліку. Забезпечувати повноту та достовірність облікових даних у списках персонального військового обліку. Періодично звіряти дані списків персонального обліку із записами у військово-облікових документах та не рідше одного разу на рік з даними ТЦК. Вносити протягом п'яти днів зміни до списків щодо персональних даних, сімейного стану, освіти, місця роботи і посади призовників, військовозобов'язаних та резервістів та щомісяця повідомляти про це ТЦК. До 1 грудня щороку подавати у ТЦК списки юнаків, які підлягають приписці до призовних дільниць. Оформлювати документи для бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та воєнний час.

Крім того, згідно з змінами та доповненнями, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 16 травня 2024 р. № 563 підприємства повинні:

У зв'язку із запровадженням електронного Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів, надавати персональні дані призовників, військовозобов'язаних та резервістів для внесення до цього реєстру. Оповіщати призовників, військовозобов'язаних та резервістів про виклик до ТЦК рекомендованими поштовими відправленнями з описом вкладення, якщо особа виконує дистанційну чи надомну роботу, перебуває на лікарняному, у відпустці чи відрядженні. До списку персонального військового обліку підприємства додано інформацію про реєстраційний номер облікового запису призовника, військовозобов'язаного, резервіста в Єдиному державному реєстрі. Інформувати військкомати про працівників, які ухиляються від виконання військового обов'язку, для притягнення їх до відповідальності. У період дії воєнного стану керівники підприємств зобов'язані видавати накази про оповіщення призовників, військовозобов'язаних та резервістів щодо їх прибуття до ТЦК та повідомляти ТЦК про виконання таких наказів.

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