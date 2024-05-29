Военный учет на предприятии: кто и как его ведет — все подробности

Военный учет на предприятиях, учреждениях и организациях является важной составляющей общегосударственной системы учета военнообязанных и призывников.

Ведение военного учета на предприятии обязанность руководителя, который назначает ответственных лиц для непосредственного выполнения этих функций. Должностное ведение военного учета обеспечивается через тесное взаимодействие с территориальными центрами комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

Детальнее о том, кто занимается военным учетом на предприятии — читайте дальше в материале ТСН.ua.

Кто ведет военный учет на предприятии

Непосредственное ведение военного учета призывников, военнообязанных и резервистов на предприятиях осуществляют работники отдела кадров или службы управления персоналом. В случае отсутствия штатной единицы службы персонала, обязанности по ведению военного учета возлагаются на лицо, ведущее учет работников на предприятии.

Количество работников, ответственных за ведение военного учета, определяется с учетом количества призывников, военнообязанных и резервистов, состоящих на военном учете. Так, при наличии на учете от 501 до 2000 человек, предусматривается одна штатная единица, от 2001 до 4000 – две, от 4001 до 7000 – три, а на каждые последующие от 1 до 3000 человек прибавляется еще по одной штатной единице.

Если на предприятии на военном учете находится менее 500 призывников, военнообязанных и резервистов, обязанности по ведению учета возлагаются на лицо службы персонала, которому устанавливается доплата до 50% должностного оклада.

При наличии на предприятии двух и более лиц, ответственных за ведение военного учета, они объединяются в отдельное подразделение (отдел, сектор, группу и т.п.). Эти работники должны отвечать квалификационным требованиям для инспектора по военному учету в соответствии с классификатором профессий.

Лица, ответственные за ведение военного учета, должны проходить повышение квалификации не реже одного раза в пять лет. Руководители предприятий ежегодно до 1 октября определяют необходимость повышения квалификации этих работников.

Как происходит ведение военного учета на предприятии

Руководители предприятий несут персональную ответственность за состояние военного учета. Они обязаны ежегодно проводить сверку данных военного учета с данными ТЦК согласно утвержденным планам.

Для обеспечения персонального военного учета предприятия должны:

Проверять у граждан при принятии на работу (обучение) наличие военно-учетных документов. Принимать на работу призывников, военнообязанных и резервистов только после взятия их на военный учет в соответствующих территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК). Доводить до призывников, военнообязанных и резервистов правила военного учета под личную подпись при принятии на работу. В семидневный срок сообщать в ТЦК об изменении учетных данных призывников, военнообязанных и резервистов (принятие на работу, увольнение и т.п.). Извещать призывников, военнообязанных и резервистов по требованию ТЦК об их вызове и обеспечивать их своевременное прибытие. Подавать в ТЦК сведения о призывниках, военнообязанных и резервистах по их запросам. Проводить разъяснительную работу с призывниками, военнообязанными и резервистами по выполнению правил военного учета. Обеспечивать полноту и подлинность учетных данных в списках персонального военного учета. Периодически сверять данные списков персонального учета с записями в военно-учетных документах и не реже одного раза в год с данными ТЦК. Вносить в течение пяти дней изменения в списки персональных данных, семейного положения, образования, места работы и должности призывников, военнообязанных и резервистов и ежемесячно сообщать об этом ТЦК. До 1 декабря ежегодно подавать в ТЦК списки юношей, подлежащих приписке к призывным участкам. Оформлять документы для бронирования военнообязанных на период мобилизации и военное время.

Кроме того, согласно изменениям и дополнениям, внесенным постановлением Кабинета Министров Украины от 16 мая 2024 г. № 563 предприятия должны:

В связи с введением электронного Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов, предоставлять персональные данные призывников, военнообязанных и резервистов для внесения в этот реестр. Уведомлять призывников, военнообязанных и резервистов о вызове в ТЦК рекомендованными почтовыми отправлениями с описанием вложения, если лицо выполняет дистанционную или надомную работу, находится на больничном, в отпуске или командировке. В список персонального военного учета предприятия добавлена информация о регистрационном номере учетной записи призывника, военнообязанного, резервиста в Едином государственном реестре. Информировать военкоматы о работниках, уклоняющихся от исполнения воинской обязанности, для привлечения их к ответственности. В период действия военного положения руководители предприятий обязаны издавать приказы об извещении призывников, военнообязанных и резервистов относительно их прибытия в ТЦК и сообщать ТЦК о выполнении таких приказов.

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