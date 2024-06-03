Курс валют в Україні: подолано рубіж у 41 грн, коли долар зупиниться і що робити

Девальвація, тобто здешевлення, гривні набирає обертів. За минулий тиждень курс долара на готівковому ринку зріс ще на 50 копійок, перетнувши позначку у 41 грн/долар. Нацбанк не поспішає зупинити цей процес валютними продажами безготівки на міжбанківському ринку. Населення тим часом все активніше скуповує валюту, чим пришвидшує її здорожчання.

Чого очікувати далі, чи варто вкладати кошти у валюту, що вигідніше: євро, долар, чи є інші варіанти, читайте в щотижневому аналітичному проєкті сайту ТСН.ua.

Ви дізнаєтеся:

що відбувається на готівковому ринку валюти;

чого очікувати від курсу поточного тижня (3-9 червня);

продавати чи купувати готівкову валюту.

Наші експерти: член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко та фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

Що відбувається на ринку валют

За інформацією спеціалізованих сайтів finance.ua та minfin.com.ua, середній курс долара з понеділка, 27 травня, по п’ятницю, 31 травня, збільшився до 41,11грн/долар у продажу (+72 коп.). Курс купівлі підвищився до 40,47 грн (+60 коп.). Враховуючи, що тижнем раніше подорожчання становило менше 50 коп. у продажу, очевидно, що темпи росту курсу долара зросли майже у 1,5 раза. А от курс купівлі відставав, банкіри не поспішали дати заробіток тим, хто здавав долари чи євро.

Вихідними курс долара стабілізувався і на неділю, 2 червня, зафіксувався на рівні 41,10 і 40,45 грн/долар відповідно.

Найнижча задекларована ціна продажу долара була 40,75 грн/долар (+55 коп. за тиждень), та по такому курсу готівкову валюту годі було знайти. Водночас продавці – невеликі банки та пункти обміну валют – виставляли ціну купівлі 40,55-40,70 грн/долар, тобто працювали на скупку, сподіваючись заробити на подальшому подорожчанні валюти. Реальний курс продажу починався з 41 грн/долар, а максимальний становив 41,40 (+80 коп. за тиждень).

Євро не відставав від долара: за тиждень середній курс зріс у продажу до 44,72 грн/євро (+82 коп.), у купівлі – до 43,96 (+77 коп.).

На нелегальному ринку, за даними сервісу "міняйло" (miniaylo) сайту finance.ua, де публікуються заявки на купівлю-продаж готівкової валюти між фізособами, середній курс долара у продажу плавно збільшився за тиждень до 41,05 грн/долар (+60 коп.) і стабілізувався. Схоже, що міняйли знайшли "стелю", яка була нижчою, ніж на офіційному ринку і влаштовувала покупців. А от курс купівлі коливався то вгору, то вниз від 39,08 до 40,18 грн/долар у залежності від пропозиції і попиту, тобто розкид був у межах 1,10 грн.

Середній курс євро у нелегалів стабільно зростав у продажу і на неділю, 2 червня, становив 44,75 грн/євро (+75 коп. за тиждень). У купівлі були коливання від 43,77 до 44,50 грн/євро, тобто у межах 80 коп., а на неділю курс склав 44,51 грн/євро (+60 коп. за тиждень).

Нацбанк минулого тижня продовжив девальвацію гривні. Станом на 3 червня долар подорожчав ще на 42 коп. – до 40,54 грн, євро на 50 коп. – до 43,99 грн.

Підбиваючи підсумки травня, зазначимо: офіційний курс долара збільшився за місяць на 1,02 грн (+2,6%) на готівковому ринку – на 1,20 грн (+3%). Але рекорд вересня 2022 року – 42,13 грн за один долар готівкою у продажу – поки встояв.

А от євро перекрив історичні максимуми: у січні 2023 року на готівковому ринку було у продажу в середньому 43,63 грн/євро, нині – 44,71 (+1,08 грн або +2,5%)

Співвідношення долар/євро залишилось на рівні 1,085 долара за євро.

Експерти говорять, що попит на валюту значно зріс як на міжбанківському, так і на готівковому ринках. За інформацією НБУ, у квітні українці купили у 1,5 рази більше валюти, ніж продали, чиста купівля 746 млн доларів, з них 85% – це придбання готівки.

Андрій Шевчишин повідомив: попит на валюту на міжбанку був найбільший за останні 17 місяців і на минулому тижні він перевищив пропозицію на 400 млн доларів. Незважаючи на значні продажі валюти Нацбанком, не вдалося зупинити зростання курсу.

Чого очікувати від курсу валют цього тижня

Експерти прогнозують, що поточного тижня гривня продовжить дешевшати, але не так швидко, як досі. Тобто не буде ні 42 грн/долар, ні навіть 41,50.

"У Нацбанку є два чинники, які впливають на офіційний курс гривні: з одного боку - наше Міністерство фінансів, яке бажає якомога дорожче продати долари, що надійшли у вигляді фінансової допомоги, з іншого – показники інфляції, – аналізує Олег Пендзин. – Чим дорожчий долар, тим вища інфляція. Наразі інфляція низька, трохи більше за 3% річних. Однак у червні і липні вона прискориться, бо влада декларує підвищення акцизів на пальне, спиртне, тютюнові вироби. Тарифи на водопостачання і електроенергію для населення вже збільшено з червня. Ще тиждень долар дорожчатиме, але як тільки почнеться інфляційний бум, Нацбанк відразу призупинить зростання курсу оціночно на рівні 40,7 грн/долар".

З цим згоден і Андрій Шевчишин.

"Склалась ситуація, за якої держбюджету вкрай потрібні додаткові кошти, тому триватиме девальваційний пресинг, – вважає Шевчишин. – Але не виключаю, що на поточному тижні Нацбанк може показово зупинити, а то й дещо знизити курс долара, мовляв, усе під контролем".

Олександр Охріменко дав оптимістичний прогноз: на його думку, курс долара росте перш за все тому, що на міжбанку триває попит на валюту з боку компаній-нерезидентів, котрим на понад два роки "заморозили" виплату дивідендів акціонерам.

"Але на поточному тижні нових рекордів готівкового курсу не очікується. За два-три тижні попит спаде, а курс долара піде вниз, втім, нижче 40 грн за долар не опуститься", – вважає Охріменко.

Продавати чи купувати валюту

Експерти дали різні поради.

Олег Пендзин підрахував, що наявні депозити під 15-16% річних поки не поступаються прибутковістю долару.

"Однак у травні банки вже знизили дохідність по короткострокових депозитах у середньому до 12-12,5% відсотків, максимальна дохідність - 14%, – зазначив експерт. – Якщо надалі долар подешевшає до 40,7 грн, залишаємось з депозитами у гривні. Якщо ні, то через два місяці, можливо, готівковий долар буде вигіднішим за умови його інвестування у валютні сертифікати з доходом до 3,5% річних".

Андрій Шевчишин повідомив, що в травні у тренді була купівля населенням валютної готівки.

"За оперативними даними, попит населення на валюту зріс у травні більше, ніж на 4%, а продажі впали більше, ніж на 5%, – говорить Шевчишин. – За травень матимемо 5-місячний максимум, більше було лише у грудні 2023 року, це понад мільярд доларів різниці між купівлею і продажем. Потенціал девальвації гривні залишається, тому купівля валюти у будь-якому випадку не буде збитковою".

Олександр Охріменко, навпаки, вважає за недоцільне купувати зараз валюту за високим курсом. На його думку, краще витратити кошти на заплановані великі придбання, наприклад, транспортні засоби, електроніку, побутову техніку тощо.

"Купуйте все потрібне, що надходить по імпорту, бо невдовзі воно буде набагато дорожче, а придбання доларів зачекає", – радить Охріменко.

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