США запровадили санкції проти Ірану за постачання дронів до Росії

Сполучені Штати вводять санкції проти чотирьох іранських компаній та однієї фізичної особи.

Сполучені Штати запровадили санкції проти іранських фізичних та юридичних осіб, які причетні до виробництва та постачання безпілотників Росії та бойовикам на Близькому Сході.

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Про це йдеться у повідомленні Державного департаменту США.

"Іранський режим надає Росії і військовим ставленикам і партнерам БпЛА для продовження конфлікту і дестабілізації регіону", – йдеться у заяві.

В свою чергу речник Державного департаменту США Метью Міллер заявив, що Сполучені Штати вводять санкції проти чотирьох іранських компаній та однієї фізичної особи, пов’язаних із розробкою, виробництвом і поставками БПЛА, які режим Ірану надає Росії, а також бойовикам на Близькому Сході.

Йдеться про обмеження проти фірм, повʼязаних з компанією Rayan Roshd Afzar, яку США внесли до санкційного переліку раніше. Також санкції введені проти керівника Iran Aviation Industries Organisation, дочірньої організації Міністерства оборони та логістики збройних сил Ірану.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський розповів про постачання зброї Іраном та КНДР до Росії.

Крім того, ми раніше інформували, що Росію “атакував” іранський безпілотник з двома авіабомбами.

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