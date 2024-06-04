США ввели санкции против Ирана за поставку дронов в Россию

Соединенные Штаты вводят санкции против четырех иранских компаний и одного физического лица.

Соединенные Штаты ввели санкции против иранских физических и юридических лиц, причастных к производству и поставке беспилотников России и боевикам на Ближнем Востоке.

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Об этом говорится в сообщении Государственного департамента США.

"Иранский режим предоставляет России и военным ставленникам и партнерам БПЛА для продолжения конфликта и дестабилизации региона", – говорится в заявлении.

В свою очередь представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер заявил, что Соединенные Штаты вводят санкции против четырех иранских компаний и одного физического лица, связанных с разработкой, производством и поставками БПЛА, которые режим Ирана предоставляет России, а также боевикам на Ближнем Востоке.

Речь идет об ограничениях против фирм, связанных с компанией Rayan Roshd Afzar, которую США внесли в санкционный перечень ранее. Также санкции были введены против руководителя Iran Aviation Industries Organisation, дочерней организации Министерства обороны и логистики вооруженных сил Ирана.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский рассказал о поставках оружия Ираном и КНДР в Россию.

Кроме того, мы ранее информировали, что Россию "атаковал" иранский беспилотник с двумя авиабомбами.

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