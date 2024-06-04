На Сумщині пролунав 61 вибух

Протягом минулої доби загарбники здійснили 18 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.

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Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація.

Всього було зафіксовано 61 вибух. Обстрілів зазнали Юнаківська, Миколаївська, Хотінська, Білопільська, Краснопільська, Середино-Будська, Великописарівська громади.

Юнаківська громада: здійснено артилерійські обстріли (5 вибухів).

Миколаївська громада: був обстріл з артилерії (5 вибухів).

Хотінська громада: ворог завдав ударів з мінометів (19 вибухів) та танку (1 вибух).

Білопільська громада: зафіксовано артилерійські обстріли (11 вибухів).

Краснопільська громада: 2 міни скинув ворог на територію громади. Також завдано удари з артилерії (3 вибухи), обстріли FPV дронами (3 вибухи) та скидання з БПЛА вибухових пристроїв (8 вибухів).

Середино-Будська громада: здійснено мінометні обстріли (2 вибухи).

Великописарівська громада: зафіксовано скидання з БПЛА вибухових пристроїв (4 вибухи).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Донеччині окупанти вбили жінку та дитину.

Крім того, ми раніше інформували, що загарбники атакували Україну БпЛА невстановленого типу.

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