У Дніпрі пролунали два вибухи

Вибухи пролунали під час повітряної тривоги.
У Дніпрі в ніч проти 4 червня пролунало два потужні вибухи.
Про це інформують місцеві жителі.
Повідомляється, шо після оголошення повітряної тривоги пролунали вибухи.
Також у повідомленні вказується, що після вибухів над Дніпром підіймається стовп диму.
Наразі повітряна тривога оголошена у низці областей на сході та півдні країни.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Донеччині окупанти вбили жінку та дитину.
Крім того, ми раніше інформували, що загарбники атакували Україну БпЛА невстановленого типу.
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