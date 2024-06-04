У Дніпрі пролунали два вибухи

Вибухи пролунали під час повітряної тривоги.

У Дніпрі в ніч проти 4 червня пролунало два потужні вибухи.

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Про це інформують місцеві жителі.

Повідомляється, шо після оголошення повітряної тривоги пролунали вибухи.

Також у повідомленні вказується, що після вибухів над Дніпром підіймається стовп диму.

Наразі повітряна тривога оголошена у низці областей на сході та півдні країни.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Донеччині окупанти вбили жінку та дитину.

Крім того, ми раніше інформували, що загарбники атакували Україну БпЛА невстановленого типу.

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