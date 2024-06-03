"Квиток в один кінець": історик про те, чому українці стали уникати мобілізації

Грицак певен, що потрібно відверто говорити з суспільством і пояснювати позитивні сценарії.

Чимало українців бояться йти в армію через відсутність термінів демобілізації, бо зараз призов до війська – по суті, квиток в один кінець.

Таку думку висловив український історик та публіцист Ярослав Грицак в інтерв'ю журналісті Яніні Соколовій.

"Нема добрих новин з фронту. Особливо тому, що зараз піти в армію – це квиток в одну сторону. Це очевидно. Якби люди бачили перспективу, чому вони йдуть. Що це означає: мають бути не лише негативні новини, але й позитивна адженда", – каже Грицак.

На його думку, українські чоловіки, які досі не приєдналися до Сил оборони, ставлять перед собою питання:

"Ну підемо ми на війну і що? Які реальні перспективи? Україна що, може перемогти? Україна зможе повернутися до кордонів 1991 року? Якщо не може, то до яких кордонів мє повертатися? Який реальний сценарій перед нами?"

Грицак певен, що потрібно відверто говорити з суспільством і пояснювати позитивні сценарії.

"Я вважаю, що з того часу, відколи нам знову стала надходити воєнна допомога Заходу, ми отримали шанси вийти з нижчої точки. Крім того, якщо слухати серйозних військовх експертів, але серйозних, вони не говорять, що у Росії є можливість зламати фронт. Навряд чи це станеться цього року. Фронт досить стабільний. Росіяни не зможуть нас знищити.

Тобто якщо ми почнемо формувати якісь позитивні сценарії, що ми підемо на фронт, будемо служити і що буде через рік-два-три. Поки що ми цього не бачимо. Потрібно сказати, що ми переможемо", – вважає історик.

Грицак уточнив, що Україна переможе, але ціна буде досить висока. І головна мета – знизити цю ціну.

Раніше історик Ярослав Грицак зробив невтішний прогноз про вихід України на кордони 1991 року.

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