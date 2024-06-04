Уряд подовжив відстрочки від мобілізації: подробиці

Постанова стосується тих, хто мав "бронь".

Кабінет міністрів автоматично подовжив ще на три місяці відстрочки від мобілізації. Йдеться про працівників, які отримали "бронь" від Мінекономіки.

Про це повідомив постійний представника Кабміну у Верховній раді Тарас Мельничук.

Зазначається, що бронювання автоматично подовжується на три місяці для тих, у кого не закінчився її термін на момент ухвалення постанови, тобто 7 травня.

За словами Мельничука, постанова стосується бронювання в межах відповідних рішень Мінекономіки, згідно з постановою КМУ від 27 січня 2023 року № 76 "Деякі питання реалізації положень Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" щодо бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час".

Раніше Кабмін ухвалив рішення про автоматичне продовження бронювання на місяць. Втім, 4 червня цей термін збільшили.

Нагадаємо, нардеп від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко заявив, що Кабмін хоче позбавити ДСНС броні від мобілізації. Наразі в уряді цю інформацію не коментували.

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