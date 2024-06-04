Правительство продлило отсрочки от мобилизации: подробности

Постановление касается тех, кто имел "бронь".

Кабинет министров автоматически продлил еще на три месяца отсрочки от мобилизации. Речь идет о работниках, получивших "бронь" от Минэкономики.

Об этом сообщил постоянный представитель Кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук.

Отмечается, что бронирование автоматически продлевается на три месяца для тех, у кого не истек его срок на момент принятия постановления, то есть 7 мая.

По словам Мельничука, постановление касается бронирования в рамках соответствующих решений Минэкономики, согласно постановлению КМУ от 27 января 2023 № 76 "Некоторые вопросы реализации положений Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" относительно бронирования военнообязанных на период мобилизации и на военное время ".

Ранее Кабмин принял решение об автоматическом продлении бронирования в месяц. Впрочем, 4 июня этот срок был увеличен.

Напомним, нардеп от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко заявил, что Кабмин хочет избавить ГСЧС от мобилизации. Пока в правительстве эту информацию не комментировали.

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