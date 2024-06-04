Мати-азовчанка обійняла сина після 2 років полону: омбудсмен розповів, чому повернути її було особливо складно

Мати-військова з "Азову" нарешті обійняла сина після 2 років розлуки. Омбудсмен розповів історію жінки.

Черговий обмін полоненими між Україною та Росією відбувся 31 травня. Серед 75 звільнених українців була й особлива героїня - мати-азовчанка Наталя, яка нарешті змогла обійняти свого сина Дмитрика після більш ніж дворічної розлуки.

Про це розповів омбудсмен Дмитро Лубінець в ефірі телемарафону.

За його словами, поверненням Наталі займалися дуже давно. Вона, будучи однією з оборонців Маріуполя, представляла Національну гвардію, підрозділ "Азов".

"Унікальність в тому, що її рідний син був депортований Російською Федерацією. Спочатку нам вдалося повернути хлопчика Дмитрика, потім ми підключали окремого посередника з питання звільнення мами. Скажу відверто - ми сподівалися, що нам її повернуть набагато раніше, це була окрема домовленість. На жаль, за два дні до цього повернення, воно повинно було відбутись в квітні, російська сторона повідомила без жодних пояснень, що не повертають пані Наталю. Нарешті під час цього обміну нам її повернули", - розповів Лубінець.

Вперше мама побачила свого сина більше ніж за два роки. Протягом цього часу вони не мали можливості взагалі спілкуватися, навіть обмінюватись листами. Наталя не знала до останнього, що відбувається з її сином.

Нагадаємо, 31 травня, відбувся обмін полоненими. Додому повернулися 75 українців з російського полону.

Дмитро Лубінець показав зворушливі кадри возз'єднання мами-військовополоненої із сином. Вони не бачилися понад 2 роки. Сина повернув додому Офіс Омбудсмана з ТОТ України. Маму ж, яка перебувала на "Азовсталі", хотіли нелегітимно засудити у РФ.

Омбудсман показав зворушливі кадри возз'єднання мами-військовополоненої із сином

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