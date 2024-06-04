Шахраї ошукали мешканця Франківщини на майже 35 тисяч грн – подробиці схеми

Мешканець Івано-Франківської області хотів купити сонячні батареї, але став жертвою шахраїв і втратив майже 35 тисяч гривень.

Про це повідомила поліція області.

Як розповіли правоохоронці, 37-річний житель Рогатинської громади попався на "гачок" продавця-шахрая та перерахував йому майже 35 тисяч гривень. Чоловік хотів придбати сонячні батареї, а залишився без грошей.

Чоловік в одній із соцмереж знайшов оголошення про продаж відповідного обладнання. Зв’язався з продавцем, який попросив перерахувати кошти за товар наперед. Заявник погодився і перекинув на банківський рахунок незнайомця обумовлену суму. Після цього зв’язок із продавцем обірвався. Зрозумівши, що його ошукали, він звернувся до поліції.

Аби уберегтися від шахрайства поліцейські радять громадянам дотримуватись наступних рекомендацій:

перед тим, як зробити покупку в Інтернеті, перевірте інформацію про продавця, почитайте відгуки інших користувачів;

уникайте "занадто привабливих" пропозицій. Якщо товар, який вам пропонують, коштує значно нижче ринкової вартості, це може бути шахрайство;

у разі вартісних покупок особисто спілкуйтеся з продавцем офлайн, огляньте товар та перевірте справжність документів;

за потреби – скористайтеся послугами експертів;

користуйтесь послугою післяплати.

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