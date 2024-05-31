Обмін полоненими: додому повернулися 75 українців (фото)

Сьогодні, 31 травня, відбувся обмін полоненими. Додому повернулися 75 українців з російського полону.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Увесь цей час ми ні на день не припиняли працювати, щоб повернути додому кожного й кожну з російського полону. І сьогодні маємо важливий результат: ще 75 наших людей повернулися до України. Воїни ЗСУ та Нацгвардії, прикордонники, четверо цивільних – усі вони вже на рідній землі. Про всіх пам’ятаємо. Докладаємо максимум зусиль, щоб знайти кожного й кожну. Дякую команді, яка працює над обмінами!"- написав президент.

Фото: Zelenskiy/Official

Серед визволених оборонців - 70 чоловіків і пʼятеро жінок, шестеро офіцерів та 65 представників рядового та сержантського складу. Щонайменше третина з врятованих мають поранення, тяжкі захворювання або інвалідність.

"Цього разу визволено з полону 37 представників Збройних Сил України, зокрема 13 бійців Військово-морських Сил та двоє представників Повітряних Сил. Також визволено з полону 21 нацгвардійця. Додому повертаються семеро оборонців-прикордонників, шестеро тероборонців та четверо цивільних українок. Повернути на рідну землю вдалося 19 Захисників острова Зміїний, 14 військовослужбовців, які охороняли ЧАЕС, а також десять оборонців Маріуполя. Додому повертаються українці, захоплені в полон на Харківському, Київському, Херсонському, Донецькому, Луганському, Запорізькому та Сумському напрямках", - написав очільник Офісу президента Андрій Єрмак.

Нагадаємо, останній обмін полоненими відбувся 8 лютого 2024 року.

Усі визволені – рядового та сержантського складу. 84 врятованих воїнів захищали Маріуполь (в т.ч. 82 – оборонці "Азовсталі"), решта виконували бойові завдання на Донецькому та Луганському напрямках.

Щонайменше 28 визволених мають поранення або серйозні хвороби. Найстаршому виповнилося 62 роки, а наймолодшому – 20.

29 травня російська уповноважена Тетяна Москалькова звинуватила Україну у зриві обміну військовополонених. Тим часом представник Єдиного центру прийому звернень "Хочу жити" заявив про відкриття третьої колонії, де утримують полонених росіян, яких РФ не хоче повертати додому.

Україна створює третю колонію для утримання російських військовополонених, яких хотіли б обміняти на полонених бійців Сил оборони. Москва відмовляється від обміну, щоб приховати свої злочинні дії, впевнені аналітики ISW.

Раніше на тему обміну полоненими висловився уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. З його слів, з процесом обміну військових усе зрозуміло. Україна передає противнику окупантів, а своїх людей забирає. Що стосується мирних жителів, які опинилися в руках росіян, тут усе набагато складніше.

"Кількість цивільних у полоні в РФ надзвичайно велика. Наразі немає напрацьованого каналу комунікацій через якусь країну, яка могла б виступати гарантом домовленостей, повернення", — зазначив омбудсмен.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ вдалося визволити вже 3135 захисників і захисниць.

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