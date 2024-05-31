Обмен пленными: домой вернулись 75 украинцев (фото)

Сегодня, 31 мая, прошел обмен пленными. Домой вернулись 75 украинцев из российского плена.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Все это время мы ни на день не прекращали работать, чтобы вернуть домой каждого и каждую из российского плена. И сегодня имеем важный результат: еще 75 наших людей вернулись в Украину. Воины ВСУ и Нацгвардии, пограничники, четверо гражданских — все они уже на родной земле. Обо всех помним. Прилагаем максимум усилий, чтобы найти каждого и каждую команду, которая работает над обменами!" - написал президент.

Фото: Zelenskiy/Official

Среди освобожденных защитников – 70 мужчин и пятеро женщин, шесть офицеров и 65 представителей рядового и сержантского состава. По меньшей мере, треть из спасенных имеют ранения, тяжелые заболевания или инвалидность.

"На этот раз освобождены из плена 37 представителей Вооруженных Сил Украины, в том числе 13 бойцов Военно-морских Сил и двое представителей Воздушных Сил. Также освобожден из плена 21 нацгвардеец. Домой возвращаются семь защитников-пограничников, шестеро терроборонцев и четверо гражданских.Домой возвращаются семь защитников-пограничников, шесть терроборонцев и четверо гражданских украинок. Вернуть на родную землю удалось 19 защитников острова Змеиный, 14 охранявших ЧАЭС военнослужащих, а также десять защитников Мариуполя. Домой возвращаются украинцы, захваченные в плен на Харьковском, Киевском, Херсонском, Донецком, Луганском, Запорожском и Сумском направлениях", – написал глава Офиса президента Андрей Ермак.

Напомним, последний обмен пленными произошел 8 февраля 2024 года.

Все освобожденные – рядовой и сержантский состав. 84 спасенных воинов защищали Мариуполь (в т.ч. 82 – защитники "Азовстали"), остальные выполняли боевые задания на Донецком и Луганском направлениях.

По меньшей мере, 28 освобожденных имеют ранения или серьезные болезни. Самому старшему исполнилось 62 года, а самому младшему – 20.

29 мая российская уполномоченная Татьяна Москалькова обвинила Украину в срыве обмена военнопленных. Между тем, представитель Единого центра приема обращений "Хочу жить" заявил об открытии третьей колонии, где содержат пленных россиян, которых РФ не хочет возвращать домой.

Украина создает третью колонию для содержания российских военнопленных, которых хотели бы обменять на пленных бойцов сил обороны. Москва отказывается от обмена, чтобы скрыть свои преступные действия, уверены аналитики ISW.

Ранее о теме обмена пленными высказался уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. По его словам, с процессом обмена военных все ясно. Украина передает противнику оккупантов, а своих людей забирает. Что касается мирных жителей, оказавшихся в руках россиян, здесь все гораздо сложнее.

"Количество гражданских в плену в РФ чрезвычайно велико. Пока нет наработанного канала коммуникаций через какую-то страну, которая могла бы выступать гарантом договоренностей, возвращение", — отметил омбудсмен.

В общей сложности с начала полномасштабного вторжения РФ удалось освободить уже 3135 защитников и защитниц.

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