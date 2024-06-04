Россияне ударили "Искандерами" по Днепру: все, что известно об атаке

Утром 4 июня Россия атаковала Днепр. В результате падения обломков вражеских ракет в городе разбили частный сектор, повреждено полтора десятка автомобилей. К сожалению, есть раненые, среди них – одномесячный ребенок.

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Последствия атаки на Днепр

Как сообщили в Днепропетровской ОВА, к счастью обошлось без погибших, впрочем многие получили ранения разной степени тяжести. На 11 утра известно, что пострадавших 7, среди них — дети.

"Силы ПВО сбили 2 ракеты. Но в результате падения обломков повреждение гражданской инфраструктуры, возник пожар, ранены местные жители", — заявил глава Днепропетвровской ОГА Сергей Лысак.

Пострадали и 68-летний мужчина и три женщины – 32, 36 и 56 лет. Одна из них госпитализирована, врачи оценивают ее состояние как средней тяжести.

Повреждены полтора десятка авто. Выбиты окна в частных домах, многоэтажках и больницах.

Людмила – мать того же 17-ти летнего парня. Женщина говорит, что в момент падения обломков вся ее семья была дома: муж, двое детей и ее старушка. Все, кроме парнишки, отделались испугом – младшего ребенка чудом от обломков защитил мужчина.

От взрыва "дом подпрыгнул на месте"

Почувствовал на себе последствия русского мира и Александр. Мужчина был дома и очнулся от первого взрыва ракеты, передает слова очевидца Общественное Днепр.

"Услышали пролет ракеты. И сильный взрыв. Было открытое окно — вылетела москитная сетка в палисадник. Стекло осталось целое, поломало люстру. Сразу второй пролет — и удар. Посыпалась штукатурка, появились трещины на штукатурке, на стенах. У соседей обломки. шифера встряли в землю, как кинжал. Я был в квартире, подскочил с дивана. Дом подпрыгнул на месте", — рассказал он.

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Обломки повредили больницу и школу

Повредили россияне в Днепре не только частный сектор, но и 16 многоэтажек, местную больницу скорой помощи, поликлинику и школу. Вокруг же очевидцы находят сотни таких вот металлических кубиков. Ракеты с подобной утварью используют специально, чтобы убить побольше живой силы противника.

Так что, к счастью, ракету удалось сбить ПВО, если бы этого не произошло — каждый такой обломок мог унести жизнь одного мирного украинца. 19 августа 2023 года такая же ракета прилетела по Черниговскому Драмтеатру и унесла 7 жизней. Тогда пострадали еще 129 человек, из которых — 15 детей и 15 работников полиции.

Из-за атаки армии РФ по Днепру 4 июня правоохранители открыли производство по факту нарушения законов и обычаев войны, сообщили в областной прокуратуре.

Напомним, ночью на вторник, 4 июня, Россия нанесла ракетный удар по Днепру. Силы ПВО сбили две ракеты. Впрочем, падение обломков наделало беды.

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