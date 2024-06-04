РФ атаковала Украину дронами и ракетами: сколько воздушных целей сбила ПВО

В ночь на вторник, 4 июня, армия РФ атаковала беспилотниками и крылатыми ракетами "Искандер-К". Силы ПВО сбили все ракеты и два БПЛА неустановленного типа.

Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук.

Отмечается, что этой ночью россияне нанесли удар по Днепропетровщине двумя крылатыми ракетами "Искандер-К". Их враг выпустил с территории временно оккупированного Крыма. Обе ракеты были сбиты зенитными ракетными подразделениями Воздушных сил на Днепропетровщине.

Кроме того, около полуночи захватчики применяли четыре беспилотных летательных аппарата на северном направлении. В настоящее время их тип устанавливается. Два дрона уничтожены на Черниговщине, а еще два прекратили свое существование самостоятельно.

Как сообщалось, утром 4 июня Россия ударила по Днепру ракетами. Силы ПВО сбили две ракеты. Впрочем, из-за падения обломков есть и повреждения, и травмированные.

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