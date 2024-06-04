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Потери России на 4 июня: Генштаб обновил данные

Потери России на 4 июня: Генштаб обновил данные

По состоянию на 4 июня 2024 года уничтожено более 512 тыс. российских солдат / Фото: Associated Press

Россияне потеряли еще 15 танков и три средства ПВО.

По состоянию на утро 4 июня 2024 года ВСУ уничтожили 512 420 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1290 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери противника армии РФ:

  • личного состава – около 512 420 (+1290) человек,
  • танков — 7794 (+15) ед,
  • боевых бронированных машин — 15020 (+18) ед,
  • артиллерийских систем — 13345 (+65) ед,
  • РСЗО — 1092 (+2) ед,
  • средства ПВО — 827 (+3) ед,
  • самолетов — 357 (+0) ед,
  • вертолетов — 326 (+0) ед,
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 10766 (+27),
  • крылатые ракеты – 2268 (+0),
  • корабли /катера — 27 (+0) ед,
  • подлодки — 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 18228 (+69) ед,
  • специальная техника – 2211 (+12).

Напомним, военный эксперт Александр Коваленко сообщил, что потери армии РФ в мае побили все рекорды – это 38 940 человек. Это абсолютный рекордный показатель потерь личного состава РОВ за все время с начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года.

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