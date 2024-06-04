Потери России на 4 июня: Генштаб обновил данные

Россияне потеряли еще 15 танков и три средства ПВО.
По состоянию на утро 4 июня 2024 года ВСУ уничтожили 512 420 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1290 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Общие боевые потери противника армии РФ:
- личного состава – около 512 420 (+1290) человек,
- танков — 7794 (+15) ед,
- боевых бронированных машин — 15020 (+18) ед,
- артиллерийских систем — 13345 (+65) ед,
- РСЗО — 1092 (+2) ед,
- средства ПВО — 827 (+3) ед,
- самолетов — 357 (+0) ед,
- вертолетов — 326 (+0) ед,
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 10766 (+27),
- крылатые ракеты – 2268 (+0),
- корабли /катера — 27 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 18228 (+69) ед,
- специальная техника – 2211 (+12).
Напомним, военный эксперт Александр Коваленко сообщил, что потери армии РФ в мае побили все рекорды – это 38 940 человек. Это абсолютный рекордный показатель потерь личного состава РОВ за все время с начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года.