Потери России на 4 июня: Генштаб обновил данные

Россияне потеряли еще 15 танков и три средства ПВО.

По состоянию на утро 4 июня 2024 года ВСУ уничтожили 512 420 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1290 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери противника армии РФ:

личного состава – около 512 420 (+1290) человек,

танков — 7794 (+15) ед,

боевых бронированных машин — 15020 (+18) ед,

артиллерийских систем — 13345 (+65) ед,

РСЗО — 1092 (+2) ед,

средства ПВО — 827 (+3) ед,

самолетов — 357 (+0) ед,

вертолетов — 326 (+0) ед,

БпЛА оперативно-тактического уровня – 10766 (+27),

крылатые ракеты – 2268 (+0),

корабли /катера — 27 (+0) ед,

подлодки — 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 18228 (+69) ед,

специальная техника – 2211 (+12).

Напомним, военный эксперт Александр Коваленко сообщил, что потери армии РФ в мае побили все рекорды – это 38 940 человек. Это абсолютный рекордный показатель потерь личного состава РОВ за все время с начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года.

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