Потери армии РФ в мае побили все рекорды: что известно

В мае 2024 года российские войска провели "рейдовую" операцию в Харьковской области. Это, в частности, привело к резкому росту потерь оккупационных войск и установлению целого ряда абсолютных рекордов.

Потери кафиров оценил военный эксперт Александр Коваленко, передает OBOZ.UA и группа "Информационное сопротивление".

Потери личного состава

Армия РФ в прошлом месяце потеряла рекордное количество людей – 38 940. Отмечается, что это абсолютный рекордный показатель потерь личного состава РОВ за все время с начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года.

Предыдущий рекордный показатель был зафиксирован в декабре 2023 года – тогда оккупанты потеряли 29 970 человек.

"В мае эта фаза войны на истощение себя проявила самым ярким образом, но отмечу – это еще не предел", — говорится в сообщении.

Потери танков

В мае россияне потеряли 428 танков – это второй результат потерь за весь период полномасштабной войны.

"Военно-промышленный комплекс РФ имеет возможность в среднем в месяц отправлять в зону боевых действий 350-400 основных боевых танков. Это преимущественно восстановленные и по возможности модернизированные после хранения танки, а также поврежденные в боях и прошедшие после этого ремонт", — указано в сообщении.

В мае потери РФ фактически превысили возможности их ВПК компенсировать потери, не говоря уже о накоплении.

Потери боевых бронированных машин

Потери ББМ в прошлом месяце в мае составили 880 единиц – и это также второй показатель потерь за весь период полномасштабной войны.

Примечательно, что на третий год войны у РОВ возникли серьезные проблемы с обеспечением пропорциональным войскам, что соответствует штатной комплектации подразделений количеством ББМ, из-за чего в большинстве случаев их заменяют небронированным автотранспортом, что также приводит к росту потерь личного состава.

Потери ствольной артиллерии

Еще один рекорд по потере российской техники – 1 160.

"Это абсолютный рекорд за весь период полномасштабной войны, и причиной тому стало пополнение боекомплекта Сил обороны Украины артиллерийскими боеприпасами и возобновление контрбатарейной борьбы", — говорится в сообщении.

Потери РСЗО

За май показатель уничтоженных реактивных систем залпового огня за май у окупантов составляет – 35.

"Настолько низкий показатель держится с декабря 2023 года и обусловлен тем, что РСЗО из-за их небольшого количества в войсках по сравнению со ствольной артиллерией пытаются держать на предельном отдалении от линии столкновения, что и затрудняет уничтожение этой компоненты", — сообщили в сообщении.

Также россияне потеряли за май 35 систем противовоздушной обороны. Это также среднестатистический показатель потерь в данном компоненте и обусловлен он стабильным и рутинным процессом охоты и ликвидации систем ПВО.

Потери авиации

За май было сбито 9 российских боевых самолетов. Только на аэродроме "Бельбек" были верифицированы потери не менее двух МиГ-31БМ и по одному МиГ-29 и Су-27.

"Если же говорить о сбитых самолетах, то это были преимущественно штурмовики Су-25, выводящие такой показатель уничтожения штурмовой авиации РОВ на уровень октября 2023 года ", — говорится в сообщении.

Потери спецтехники

По потерям спецтехники, российские оккупационные войска в мае также заняли вторую позицию с показателем – 201.

"Фактически с начала 2024 года потери в этой категории в РОВ сохраняют высокие показатели с рекордом, установленным в марте – 215 единиц", — добавили в сообщении.

Напомним, на утро 3 июня общие боевые потери России с начала полномасштабного наступления на Украину составляют около 511 130 военнослужащих.

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