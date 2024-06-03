Удар РФ по ДнепроГЭС: в "Укрэнерго" рассказали о состоянии электростанции

Запорожская ОВА заявляла, что постройка ДнепроГЭС в критическом состоянии.

Оккупационная армия РФ недавно нанесла очередной удар по Днепровской ГЭС – гидроэлектростанция получила существенные повреждения. Как отметил глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, техническое состояние ДнепроГЭС специалисты сейчас оценивают как сложное, что, в частности, влияет и на возможность нормальной работы объекта.

Об этом он рассказал в эфире "Суспільного".

В "Укрэнерго" отметили, что недавняя атака российских оккупантов — не первый случай, когда Днепровская гидроэлектростанция становится мишенью для атак врага.

"Враг в течение этого года несколько раз атаковал ДнепроГЭС", – напомнил Кудрицкий.

Глава "Укрэнерго" подтвердил, что станция получила значительные повреждения. Кудрицкий, комментируя потенциал возобновления работы ДнепроГЭС, отметил проблемы, связанные с постоянными обстрелами, препятствующими стабилизации рабочих процессов на объекте.

"Есть серьезные препятствия для ее нормальной работы", - резюмировал Владимир Кудрицкий.

Напомним, глава Запорожской ОВА Иван Федоров заявил, что сооружение ДнепроГЭС – в критическом состоянии.

Однако директор Центра исследований энергетики Александр Харченко опроверг заявление Федорова и отметил, что плотина абсолютно нормально себя чувствует как гидротехнический объект. Однако есть определенные проблемы с электричеством и электрическим оборудованием.

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