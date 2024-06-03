Удар РФ по ДніпроГЕС: в "Укренерго" розповіли про стан електростанції

Запорізька ОВА заявляла, що споруда ДніпроГЕС у критичному стані.

Окупаційна армія РФ нещодавно завдала чергового удару по Дніпровській ГЕС – гідроелектростанція зазнала суттєвих пошкоджень. Як зазначив очільник "Укренерго" Володимир Кудрицький, технічний стан ДніпроГЕС фахівці наразі оцінюють як складний, що, зокрема впливає і на можливість нормальної роботи об'єкта.

Про це він розповів в ефірі "Суспільного".

В "Укренерго" зазначили, що нещодавня атака російських окупантів – не перший випадок, коли Дніпровська гідроелектростанція стає мішенню для атак ворога.

"Ворог протягом цього року декілька разів атакував ДніпроГЕС", - нагадав Кудрицький.

Очільник "Укренерго" підтвердив, що станція зазнала значних пошкоджень. Кудрицький, коментуючи потенціал відновлення роботи ДніпроГЕС, наголосив на проблемах, пов'язаних з постійними обстрілами, які перешкоджають стабілізації робочих процесів на об'єкті.

"Є серйозні перешкоди для її нормальної роботи", - резюмував Володимир Кудрицький.

Нагадаємо, голова Запорізької ОВА Іван Федоров заявив, що споруда ДніпроГЕС – у критичному стані.

Однак директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко спростував заяву Федорова і зазначив, що дамба абсолютно нормально себе почуває як гідротехнічний об'єкт. Однак є певні проблеми з електрикою та електричним обладнанням.

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