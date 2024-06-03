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Як приготувати кисіль із ягодами

Час приготування
30 хвилин
Харчова цінність на 100 г
55 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
154
Час на прочитання
1 хв
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Як приготувати кисіль із ягодами

Домашній кисіль із ягодами / Фото: Credits

Кисіль – корисний, трохи тягучий напій із ягід, який, напевно, всі пам'ятають з дитинства. Щоб приготувати його без грудочок, крохмаль вливайте тонким струменем, постійно перемішуючи.

Для його приготування використовуйте як свіжі, так і заморожені ягоди. Цей рецепт напою сподобається не лише дорослим, а й дітям.

Інгредієнти

ягоди (будь-які)
400 г
вода
1,5 л
цукор
150 г
кукурудзяний крохмаль
40 г
вода (для крохмалю)
0,5 ст.
  1. Ягоди викладіть у каструлю, залийте водою. Додайте цукор. Доведіть до кипіння та варіть дві хвилини.
  2. В окремій ємності крохмаль розведіть з холодною водою і добре перемішайте. Введіть його тонким струменем у каструлю з ягодами, постійно помішуючи. Проваріть дві хвилини. Вимкніть вогонь - і кисіль готовий.

Поради:

Крохмаль можна використовувати і картопляний.

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