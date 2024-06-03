Як приготувати кисіль із ягодами

Кисіль – корисний, трохи тягучий напій із ягід, який, напевно, всі пам'ятають з дитинства. Щоб приготувати його без грудочок, крохмаль вливайте тонким струменем, постійно перемішуючи.
Для його приготування використовуйте як свіжі, так і заморожені ягоди. Цей рецепт напою сподобається не лише дорослим, а й дітям.
Інгредієнти
- ягоди (будь-які)
- 400 г
- вода
- 1,5 л
- цукор
- 150 г
- кукурудзяний крохмаль
- 40 г
- вода (для крохмалю)
- 0,5 ст.
- Ягоди викладіть у каструлю, залийте водою. Додайте цукор. Доведіть до кипіння та варіть дві хвилини.
- В окремій ємності крохмаль розведіть з холодною водою і добре перемішайте. Введіть його тонким струменем у каструлю з ягодами, постійно помішуючи. Проваріть дві хвилини. Вимкніть вогонь - і кисіль готовий.
Поради:
Крохмаль можна використовувати і картопляний.