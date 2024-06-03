ЗСУ мають суттєву перевагу над окупантами: в ISW назвали, яку саме

Росіяни постійно скаржаться на неефективну російську підготовку після часткової мобілізації у вересні 2022 року.

Загальна якість української армії залишатиметься вищою, ніж у російських військ у найближчій і середньостроковій перспективі.

Про це сказано у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Зазначається, що російське командування нещодавно використовувало мобілізований особовий склад - ув'язнених, свіжих контрактників і добровольців - без належної підготовки для проведення масових "м'ясних атак", щоб досягти незначних успіхів в Україні. Вони продемонстрували готовність продовжувати нести значні втрати заради цих успіхів.

"Російський механізм формування збройних сил значною мірою відповідає рівню заміщення втрат в Україні, однак, стимулюючи швидку передислокацію нового особового складу для додаткових "м'ясних" штурмів, а не для ефективної підготовки. Російські мілблогери постійно скаржаться на неефективну російську підготовку після часткової мобілізації у вересні 2022 року", - йдеться у звіті.

Колишній російський інструктор "Шторму-Z" нещодавно заявив, що їхні "стратегічні" резерви "місяцями нічого не роблять" через вузькі місця в навчанні, спричинені недостатньою кількістю інструкторів.

Американські аналітики наголосили, що подальша співпраця України з інструкторами НАТО надає Києву додаткові можливості для вдосконалення "своїх базових механізмів підготовки і поліпшення якості новорозміщеного персоналу".

Нагадаємо, за даними Генерального штабу ЗСУ, на Харківщині окупанти завдали 10 авіаударів та провели невдалий штурм.

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