"Там просто лежать трупи цивільних": волонтер про ситуацію у Вовчанську

У населених пунктах Вовчанської громади все ще лишаються місцеві жителі, які намагаються евакуюватися.

Про це повідомив волонтер В'ячеслав Ільченко.

"Під час евакуації мирного населення вони їх обстрілюють, постійно FPV-дрони по них прилітають, скиди з дронів. Евакуюватися дуже небезпечно, але люди йдуть на це. Буквально сьогодні виходила група людей, які кажуть - там у підвалі ми вже 10 днів нічого не їли, що йти і позбавлять нас життя - різниці немає. Але варіант вижити, вийшовши з підвалу, набагато більше, ніж залишатися там. Ніякі закони війни не дотримуються в плані цивільного населення. Просто жах - вони знищують місто під фундамент. Ще вони не заважають евакуюватися мирному населенню, щоб таким чином зробити собі живий щит", - сказав він.

Наразі, за словами волонтера, важко сказати, скільки людей залишається у Вовчанську.

"Ніхто цього не знає. Як можна порахувати - люди йдуть через посадки, через вулиці, і там просто лежать трупи цивільних", - сказав він.

Нагадаємо, у межах Вовчанська не тільки небезпечно наразі пересуватися, але і під'їжджати до міста, повідомив очільник Вовчанської міської військової адміністрації Тамаз Гамбарашвілі.

ЗСУ контролюють більшу частину Вовчанська, вуличні бої тривають у північній частині.

За даними аналітиків, російські війська просунулися на північний схід від міста Харкова на тлі триваючих позиційних боїв. Окупанти досягли певних "успіхів" в межах східної околиці Вовчанська.