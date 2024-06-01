У Харкові пролунав вибух: що відомо

У суботу, 1 червня, у Харкові пролунав вибух. Повітряні сили попереджали про запуски КАБів у напрямку обласного центру.

Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Вибух у Харкові", - лаконічно написав керівник ОВА.

Тим часом міський голова Ігор Терехов уточнив, що удар росіян стався у близькому передмісті.

"Попередньо, "приліт" - у Київському районі місті. Інформація щодо постраждалих та руйнування уточнюється", - наголосив він.

Згодом Синєгубов повідомив, що , о 13:16 російські окупанти вдарили керованим боєприпасом по лісосмузі Харківського району. За його словами, інформація щодо руйнувань уточнюється. Наразі про потерпілих інформації немає.

Як повідомлялося, близько 13:15 Повітряні сили повідомили про пуски керованих бомб. Небезпека існувала для Харкова і області.

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