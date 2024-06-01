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Повітряні сили повідомили про пуски керованих бомб: де небезпека

Повітряні сили повідомили про пуски керованих бомб: де небезпека

Повітряна тривога. / Фото: Associated Press

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У суботу, 1 червня, Повітряні сили повідомили про пуски керованих авіаційних бомб. У кількох областях на північному сході оголошено повітряну тривогу 

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

"Пуски КАБ тактичною авіацією на Харківщині", - повідомили військові. 

Згодом РС попередили про пуски керованих авіабомб у напрямку Харкова. Згодом з'явилася інформація про повторні запуски.

Зауважимо, що ПС ЗСУ попереджали про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку та загрозу застосування авіаційних засобів ураження.

Актуальна карта повітряних тривог станом на 13:15 суботи, 1 червня. / ©
Актуальна карта повітряних тривог станом на 13:15 суботи, 1 червня.
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