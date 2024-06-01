Повітряні сили повідомили про пуски керованих бомб: де небезпека

У суботу, 1 червня, Повітряні сили повідомили про пуски керованих авіаційних бомб. У кількох областях на північному сході оголошено повітряну тривогу

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

"Пуски КАБ тактичною авіацією на Харківщині", - повідомили військові.

Згодом РС попередили про пуски керованих авіабомб у напрямку Харкова. Згодом з'явилася інформація про повторні запуски.

Зауважимо, що ПС ЗСУ попереджали про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку та загрозу застосування авіаційних засобів ураження.