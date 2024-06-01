Воздушные силы сообщили о пусках управляемых бомб: где опасность

Имеется угроза применения авиационных средств поражения.
В субботу, 1 июня, Воздушные силы сообщили о пусках управляемых авиационных бомб. В нескольких областях на северо-востоке объявлена воздушная тревога
Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.
"Пуски КАБ тактической авиацией в Харьковской области", — сообщили военные.
Впоследствии РС предупредили о пусках управляемых авиабомб в направлении Харькова. Впоследствии появилась информация о повторных запусках.
Заметим, что ПС ВСУ предупреждали об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении и угрозе применения авиационных средств поражения.
Как сообщалось, во время в Харькове раздался взрыв. Российские оккупанты ударили управляемым боеприпасом по лесополосе Харьковского района.