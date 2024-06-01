Воздушные силы сообщили о пусках управляемых бомб: где опасность

В субботу, 1 июня, Воздушные силы сообщили о пусках управляемых авиационных бомб. В нескольких областях на северо-востоке объявлена воздушная тревога

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

"Пуски КАБ тактической авиацией в Харьковской области", — сообщили военные.

Впоследствии РС предупредили о пусках управляемых авиабомб в направлении Харькова. Впоследствии появилась информация о повторных запусках.

Заметим, что ПС ВСУ предупреждали об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении и угрозе применения авиационных средств поражения.

Актуальная карта воздушных тревог на 13:15 субботы, 1 июня.

Как сообщалось, во время в Харькове раздался взрыв. Российские оккупанты ударили управляемым боеприпасом по лесополосе Харьковского района.

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