В Харькове раздался взрыв: что известно

В субботу, 1 июня, в Харькове раздался взрыв. Воздушные силы предупреждали о запусках КАБ в направлении областного центра.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Взрыв в Харькове", – лаконично написал руководитель ОВА.

Тем временем мэр Игорь Терехов уточнил, что удар россиян произошел в близком пригороде.

"Предварительно, "прилет" — в Киевском районе городе. Информация о пострадавших и разрушении уточняется", — подчеркнул он.

Впоследствии Синегубов сообщил, что в 13:16 российские оккупанты ударили управляемым боеприпасом по лесополосе Харьковского района. По его словам, информация по разрушениям уточняется. Пока о пострадавших информации нет.

Как сообщалось, около 13:15 Воздушные силы сообщили о пусках управляемых бомб. Опасность была для Харькова и области.

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