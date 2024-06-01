В Харькове раздался взрыв: что известно

Произошел "прилет" авиабомбы на территории области.
В субботу, 1 июня, в Харькове раздался взрыв. Воздушные силы предупреждали о запусках КАБ в направлении областного центра.
Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
"Взрыв в Харькове", – лаконично написал руководитель ОВА.
Тем временем мэр Игорь Терехов уточнил, что удар россиян произошел в близком пригороде.
"Предварительно, "прилет" — в Киевском районе городе. Информация о пострадавших и разрушении уточняется", — подчеркнул он.
Впоследствии Синегубов сообщил, что в 13:16 российские оккупанты ударили управляемым боеприпасом по лесополосе Харьковского района. По его словам, информация по разрушениям уточняется. Пока о пострадавших информации нет.
Как сообщалось, около 13:15 Воздушные силы сообщили о пусках управляемых бомб. Опасность была для Харькова и области.