Именины в июне 2024 года: кого и когда поздравлять в начале лета

Украинцы верят — чтобы ребенка оберегал ангел-хранитель, его нужно назвать именем святого, которого чествуют в день рождения.

А для того чтобы не ошибиться, стоит взглянуть на церковный календарь именин на июнь 2024 года.

Именины в июне 2024 года по новому календарю: кого и когда поздравлять

1 июня — Василий, Гавриил, Давид, Павел, Денис, Вера;

— Василий, Гавриил, Давид, Павел, Денис, Вера; 2 июня — Константин, Андрей, Дмитрий, Иван, Петр, Ульяна, Марина, Мария;

— Константин, Андрей, Дмитрий, Иван, Петр, Ульяна, Марина, Мария; 3 июня — Юлиан, Афанасий, Денис, Дмитрий, Лукьян, Павел, Клавдия;

— Юлиан, Афанасий, Денис, Дмитрий, Лукьян, Павел, Клавдия; 4 июня — Иван, Назар, Петр, София, Мария, Марфа;

— Иван, Назар, Петр, София, Мария, Марфа; 5 июня — Игорь, Георгий, Дмитрий, Константин, Леонид, Марк, Петр, Федор;

— Игорь, Георгий, Дмитрий, Константин, Леонид, Марк, Петр, Федор; 6 июня — Георгий, Лукьян, Ростислав, София, Юлиана;

— Георгий, Лукьян, Ростислав, София, Юлиана; 7 июня — Антон, Богдан, Борис, Василий, Иван, Степан, Тарас, Валерия, Зинаида, Мария;

— Антон, Богдан, Борис, Василий, Иван, Степан, Тарас, Валерия, Зинаида, Мария; 8 июня — Ефрем, Федор, Василий, Константин, Макар, Павел;

— Ефрем, Федор, Василий, Константин, Макар, Павел; 9 июня — Александр, Алексей, Иван, Кирилл, Мария, Марфа, Магдалина;

— Александр, Алексей, Иван, Кирилл, Мария, Марфа, Магдалина; 10 июня — Александр, Алексей, Андрей, Василий, Герасим, Иван, Игнатий, Илья, Макар, Николай, Павел, Анна, Антонина, Татьяна;

— Александр, Алексей, Андрей, Василий, Герасим, Иван, Игнатий, Илья, Макар, Николай, Павел, Анна, Антонина, Татьяна; 11 июня — Варфоломей, Ефрем, Мария;

— Варфоломей, Ефрем, Мария; 12 июня — Андрей, Арсен, Иван, Петр, Степан, Тимофей, Анна, Мария;

— Андрей, Арсен, Иван, Петр, Степан, Тимофей, Анна, Мария; 13 июня — Александр, Андрей, Даниил, Дмитрий, Иван, Яков, Анна, Антонина;

— Александр, Андрей, Даниил, Дмитрий, Иван, Яков, Анна, Антонина; 14 июня — Александр, Георгий, Иосиф, Мстислав, Николай, Юрий;

— Александр, Георгий, Иосиф, Мстислав, Николай, Юрий; 15 июня — Михаил, Григорий, Семен, Степан, Федор; Именины в июне 2024 года по новому календарю / Фото: Unsplash

— Михаил, Григорий, Семен, Степан, Федор; 16 июня — Константин, Михаил, Моисей, Петр;

— Константин, Михаил, Моисей, Петр; 17 июня — Иосиф, Кирилл, Климент, Никита, Дина, Пелагея;

— Иосиф, Кирилл, Климент, Никита, Дина, Пелагея; 18 июня — Александр, Василий, Виктор, Леонтий, Сергей;

— Александр, Василий, Виктор, Леонтий, Сергей; 19 июня — Иван, Ян, Мария;

— Иван, Ян, Мария; 20 июня — Андрей, Афанасий, Глеб, Дмитрий, Иван, Лука, Фома, Ян, Инна, Римма;

— Андрей, Афанасий, Глеб, Дмитрий, Иван, Лука, Фома, Ян, Инна, Римма; 21 июня — Алексей, Антон, Георгий, Иван, Максим, Никита, Николай, Федор, Ян, Анастасия, Василиса;

— Алексей, Антон, Георгий, Иван, Максим, Никита, Николай, Федор, Ян, Анастасия, Василиса; 22 июня — Василий, Гавриил, Геннадий, Григорий, Федор, Ульяна, Юлиана;

— Василий, Гавриил, Геннадий, Григорий, Федор, Ульяна, Юлиана; 23 июня — Александр, Алексей, Антон, Артем, Герман, Иосиф, Петр, Святослав, Федор;

— Александр, Алексей, Антон, Артем, Герман, Иосиф, Петр, Святослав, Федор; 24 июня — Антон, Иван, Никита, Яков, Ян;

— Антон, Иван, Никита, Яков, Ян; 25 июня — Василий, Денис, Константин, Николай, Петр, Семен, Федор, Ефросинья;

— Василий, Денис, Константин, Николай, Петр, Семен, Федор, Ефросинья; 26 июня — Георгий, Давид, Денис, Иоанн, Павел, Ян;

— Георгий, Давид, Денис, Иоанн, Павел, Ян; 27 июня — Александр, Владимир, Георгий, Иван, Петр, Ян, Иванна, Яна;

— Александр, Владимир, Георгий, Иван, Петр, Ян, Иванна, Яна; 28 июня — Василий, Григорий, Иван, Иосиф, Павел, Сергей, Ян;

— Василий, Григорий, Иван, Иосиф, Павел, Сергей, Ян; 29 июня — Павел, Петр;

— Павел, Петр; 30 мая — Андрей, Иван, Матвей, Михаил, Петр, Степан, Яков, Ян.

Именины в июне 2024 года по старому календарю

Именины в июне 2024 года / Фото: Unsplash

1 июня — Матвей, Александр, Василий, Виктор, Григорий, Дмитрий, Максим, Михаил, Павел, Сергей, Анастасия;

— Матвей, Александр, Василий, Виктор, Григорий, Дмитрий, Максим, Михаил, Павел, Сергей, Анастасия; 2 июня — Александр, Алексей, Владимир, Иван, Иосиф, Никита, Тимофей, Нина, Сусанна;

— Александр, Алексей, Владимир, Иван, Иосиф, Никита, Тимофей, Нина, Сусанна; 3 июня — Ярослав, Кирилл, Константин, Михаил, Федор, Елена;

— Ярослав, Кирилл, Константин, Михаил, Федор, Елена; 4 июня — Владимир, Даниил, Дмитрий, Иван, Макар, Михаил, Павел, Федор, София;

— Владимир, Даниил, Дмитрий, Иван, Макар, Михаил, Павел, Федор, София; 5 июня — Александр, Алексей, Андрей, Афанасий, Борис, Василий, Даниил, Дмитрий, Давид, Иван, Игнатий, Константин, Леонтий, Михаил, Никита, Петр, Роман, Мария;

— Александр, Алексей, Андрей, Афанасий, Борис, Василий, Даниил, Дмитрий, Давид, Иван, Игнатий, Константин, Леонтий, Михаил, Никита, Петр, Роман, Мария; 6 июня — Геннадий, Григорий, Иван, Никита, Семен, Степан, Федор;

— Геннадий, Григорий, Иван, Никита, Семен, Степан, Федор; 7 июня — Иннокентий, Иван, Федор;

— Иннокентий, Иван, Федор; 8 июня — Александр, Андрей, Георгий, Давид, Иван, Макар, Марк, Елена;

— Александр, Андрей, Георгий, Давид, Иван, Макар, Марк, Елена; 9 июня — Леонид, Иван, Леонтий, Петр, Анастасия, Диана;

— Леонид, Иван, Леонтий, Петр, Анастасия, Диана; 10 июня — Алексей, Василий, Дмитрий, Захар, Игнатий, Макар, Никита, Павел;

— Алексей, Василий, Дмитрий, Захар, Игнатий, Макар, Никита, Павел; 11 июня — Александр, Андрей, Богдан, Иван, Константин, Мария, Феодосия, Фаина;

— Александр, Андрей, Богдан, Иван, Константин, Мария, Феодосия, Фаина; 12 июня — Яков, Салон;

— Яков, Салон; 13 июня — Антон, Борис, Роман, Кристина;

— Антон, Борис, Роман, Кристина; 14 июня — Василий, Гавриил, Давид, Денис, Павел, Вера;

— Василий, Гавриил, Давид, Денис, Павел, Вера; 15 июня — Константин, Андрей, Дмитрий, Иван, Петр, Ульяна, Марина, Мария;

Именины в июне 2024 года по старому календарю / Фото: Unsplash

16 июня — Афанасий, Денис, Дмитрий, Лукьян, Павел, Клавдия;

— Афанасий, Денис, Дмитрий, Лукьян, Павел, Клавдия; 17 июня — Митрофан, Иван, Назар, Петр, София, Мария, Марфа;

— Митрофан, Иван, Назар, Петр, София, Мария, Марфа; 18 июня — Игорь, Георгий, Дмитрий, Константин, Леонид, Марк, Петр, Федор;

— Игорь, Георгий, Дмитрий, Константин, Леонид, Марк, Петр, Федор; 19 июня — Георгий, Ростислав, София, Юлиана;

— Георгий, Ростислав, София, Юлиана; 20 июня — Антон, Богдан, Борис, Василий, Иван, Степан, Тарас, Валерия, Зинаида, Мария;

— Антон, Богдан, Борис, Василий, Иван, Степан, Тарас, Валерия, Зинаида, Мария; 21 июня — Федор, Василий, Константин, Макар, Павел;

— Федор, Василий, Константин, Макар, Павел; 22 июня — Александр, Алексей, Иван, Кирилл, Мария, Марфа;

— Александр, Алексей, Иван, Кирилл, Мария, Марфа; 23 июня — Александр, Алексей, Андрей, Василий, Иван, Игнатий, Илья, Макар, Николай, Павел, Анна, Антонина, Татьяна;

— Александр, Алексей, Андрей, Василий, Иван, Игнатий, Илья, Макар, Николай, Павел, Анна, Антонина, Татьяна; 24 июня — Варфоломей, Ефрем, Мария;

— Варфоломей, Ефрем, Мария; 25 июня — Андрей, Арсен, Иван, Петр, Степан, Тимофей, Анна, Мария;

— Андрей, Арсен, Иван, Петр, Степан, Тимофей, Анна, Мария; 26 июня — Александр, Андрей, Даниил, Дмитрий, Иван, Анна, Антонина;

— Александр, Андрей, Даниил, Дмитрий, Иван, Анна, Антонина; 27 июня — Александр, Георгий, Иосиф, Мстислав, Николай, Юрий;

— Александр, Георгий, Иосиф, Мстислав, Николай, Юрий; 28 июня — Михаил, Григорий, Семен, Степан, Федор;

— Михаил, Григорий, Семен, Степан, Федор; 29 июня — Константин, Михаил, Петр;

— Константин, Михаил, Петр; 30 июня — Иосиф, Исаакий, Кирилл, Климент, Никита, Пелагея, Дина.

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