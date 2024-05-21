Именины в июне 2024 года: кого и когда поздравлять в начале лета

Украинцы верят — чтобы ребенка оберегал ангел-хранитель, его нужно назвать именем святого, которого чествуют в день рождения.
А для того чтобы не ошибиться, стоит взглянуть на церковный календарь именин на июнь 2024 года.
Именины в июне 2024 года по новому календарю: кого и когда поздравлять
- 1 июня — Василий, Гавриил, Давид, Павел, Денис, Вера;
- 2 июня — Константин, Андрей, Дмитрий, Иван, Петр, Ульяна, Марина, Мария;
- 3 июня — Юлиан, Афанасий, Денис, Дмитрий, Лукьян, Павел, Клавдия;
- 4 июня — Иван, Назар, Петр, София, Мария, Марфа;
- 5 июня — Игорь, Георгий, Дмитрий, Константин, Леонид, Марк, Петр, Федор;
- 6 июня — Георгий, Лукьян, Ростислав, София, Юлиана;
- 7 июня — Антон, Богдан, Борис, Василий, Иван, Степан, Тарас, Валерия, Зинаида, Мария;
- 8 июня — Ефрем, Федор, Василий, Константин, Макар, Павел;
- 9 июня — Александр, Алексей, Иван, Кирилл, Мария, Марфа, Магдалина;
- 10 июня — Александр, Алексей, Андрей, Василий, Герасим, Иван, Игнатий, Илья, Макар, Николай, Павел, Анна, Антонина, Татьяна;
- 11 июня — Варфоломей, Ефрем, Мария;
- 12 июня — Андрей, Арсен, Иван, Петр, Степан, Тимофей, Анна, Мария;
- 13 июня — Александр, Андрей, Даниил, Дмитрий, Иван, Яков, Анна, Антонина;
- 14 июня — Александр, Георгий, Иосиф, Мстислав, Николай, Юрий;
- 15 июня — Михаил, Григорий, Семен, Степан, Федор;
- 16 июня — Константин, Михаил, Моисей, Петр;
- 17 июня — Иосиф, Кирилл, Климент, Никита, Дина, Пелагея;
- 18 июня — Александр, Василий, Виктор, Леонтий, Сергей;
- 19 июня — Иван, Ян, Мария;
- 20 июня — Андрей, Афанасий, Глеб, Дмитрий, Иван, Лука, Фома, Ян, Инна, Римма;
- 21 июня — Алексей, Антон, Георгий, Иван, Максим, Никита, Николай, Федор, Ян, Анастасия, Василиса;
- 22 июня — Василий, Гавриил, Геннадий, Григорий, Федор, Ульяна, Юлиана;
- 23 июня — Александр, Алексей, Антон, Артем, Герман, Иосиф, Петр, Святослав, Федор;
- 24 июня — Антон, Иван, Никита, Яков, Ян;
- 25 июня — Василий, Денис, Константин, Николай, Петр, Семен, Федор, Ефросинья;
- 26 июня — Георгий, Давид, Денис, Иоанн, Павел, Ян;
- 27 июня — Александр, Владимир, Георгий, Иван, Петр, Ян, Иванна, Яна;
- 28 июня — Василий, Григорий, Иван, Иосиф, Павел, Сергей, Ян;
- 29 июня — Павел, Петр;
- 30 мая — Андрей, Иван, Матвей, Михаил, Петр, Степан, Яков, Ян.
Именины в июне 2024 года по старому календарю
- 1 июня — Матвей, Александр, Василий, Виктор, Григорий, Дмитрий, Максим, Михаил, Павел, Сергей, Анастасия;
- 2 июня — Александр, Алексей, Владимир, Иван, Иосиф, Никита, Тимофей, Нина, Сусанна;
- 3 июня — Ярослав, Кирилл, Константин, Михаил, Федор, Елена;
- 4 июня — Владимир, Даниил, Дмитрий, Иван, Макар, Михаил, Павел, Федор, София;
- 5 июня — Александр, Алексей, Андрей, Афанасий, Борис, Василий, Даниил, Дмитрий, Давид, Иван, Игнатий, Константин, Леонтий, Михаил, Никита, Петр, Роман, Мария;
- 6 июня — Геннадий, Григорий, Иван, Никита, Семен, Степан, Федор;
- 7 июня — Иннокентий, Иван, Федор;
- 8 июня — Александр, Андрей, Георгий, Давид, Иван, Макар, Марк, Елена;
- 9 июня — Леонид, Иван, Леонтий, Петр, Анастасия, Диана;
- 10 июня — Алексей, Василий, Дмитрий, Захар, Игнатий, Макар, Никита, Павел;
- 11 июня — Александр, Андрей, Богдан, Иван, Константин, Мария, Феодосия, Фаина;
- 12 июня — Яков, Салон;
- 13 июня — Антон, Борис, Роман, Кристина;
- 14 июня — Василий, Гавриил, Давид, Денис, Павел, Вера;
- 15 июня — Константин, Андрей, Дмитрий, Иван, Петр, Ульяна, Марина, Мария;
- 16 июня — Афанасий, Денис, Дмитрий, Лукьян, Павел, Клавдия;
- 17 июня — Митрофан, Иван, Назар, Петр, София, Мария, Марфа;
- 18 июня — Игорь, Георгий, Дмитрий, Константин, Леонид, Марк, Петр, Федор;
- 19 июня — Георгий, Ростислав, София, Юлиана;
- 20 июня — Антон, Богдан, Борис, Василий, Иван, Степан, Тарас, Валерия, Зинаида, Мария;
- 21 июня — Федор, Василий, Константин, Макар, Павел;
- 22 июня — Александр, Алексей, Иван, Кирилл, Мария, Марфа;
- 23 июня — Александр, Алексей, Андрей, Василий, Иван, Игнатий, Илья, Макар, Николай, Павел, Анна, Антонина, Татьяна;
- 24 июня — Варфоломей, Ефрем, Мария;
- 25 июня — Андрей, Арсен, Иван, Петр, Степан, Тимофей, Анна, Мария;
- 26 июня — Александр, Андрей, Даниил, Дмитрий, Иван, Анна, Антонина;
- 27 июня — Александр, Георгий, Иосиф, Мстислав, Николай, Юрий;
- 28 июня — Михаил, Григорий, Семен, Степан, Федор;
- 29 июня — Константин, Михаил, Петр;
- 30 июня — Иосиф, Исаакий, Кирилл, Климент, Никита, Пелагея, Дина.
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