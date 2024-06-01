"Там просто лежат трупы гражданских": волонтер о ситуации в Волчанске

В населенных пунктах Волчанской громады все еще остаются местные жители, которые пытаются эвакуироваться.

Об этом сообщил волонтер Вячеслав Ильченко.

"Во время эвакуации мирного населения они их обстреливают, постоянно FPV-дроны по ним прилетают, сбросы с дронов. Эвакуироваться очень опасно, но люди идут на это. Буквально сегодня выходила группа людей, которые говорят — там в подвале мы уже 10 дней ничего не ели, что идти и лишат нас жизни – разницы нет. Но вариант выжить, выйдя из подвала, гораздо больше, чем оставаться там. Никакие законы войны не соблюдаются в плане гражданского населения. Просто ужас – они уничтожают город под фундамент. Еще они мешают эвакуироваться мирному населению, чтобы таким образом сделать себе живой щит", – сказал он.

По словам волонтера, трудно сказать, сколько людей остается в Волчанске.

"Никто этого не знает. Как можно сосчитать — люди идут через посадки, через улицы, и там просто лежат трупы гражданских", — сказал он.

Напомним, в пределах Волчанска не только опасно сейчас передвигаться, но и подъезжать к городу, сообщил глава Волчанской городской военной администрации Тамаз Гамбарашвили.

ВСУ контролируют большую часть Волчанска, уличные бои продолжаются в северной части.

По данным аналитиков, российские войска продвинулись к северо-востоку от города Харькова на фоне продолжающихся позиционных боев. Оккупанты достигли определенных "успехов" в пределах восточной окраины Волчанска.