Окупанти просунулися: як змінилися ситуація у Вовчанську

Окупанти незначно просунулися на південний захід від Вовчанська (північний схід від міста Харків) на тлі триваючих боїв.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

Російські окупанти продовжують штурмувати Харківщину, але більшу частину Вовчанська контролюють Сили оборони України. Водночас росіяни намагаються продовжувати штурмувати Вовчанськ, намагаючись закріпитися в місті піхотними підрозділами для того, щоб це перевести у вуличні бої.

Геолокаційні кадри, опубліковані 2 червня, свідчать про те, що російські війська нещодавно незначно просунулися в полях на північ і схід від Стариці (південний захід). м. Вовчанськ та на північний схід від м. Харкова) під час механізованого штурму населеного пункту.

Один із російських мілблогерів заявив, що бої у Вовчанську та поблизу Липців (на північ від Харкова) стають позиційними. Підрозділи російських 138-ї та 25-ї мотострілецьких бригад діють у Вовчанську.

Нагадаємо, у межах Вовчанська не тільки небезпечно наразі пересуватися, але і під'їжджати до міста, повідомив очільник Вовчанської міської військової адміністрації Тамаз Гамбарашвілі.

ЗСУ контролюють більшу частину Вовчанська, вуличні бої тривають у північній частині.

За даними аналітиків, російські війська просунулися на північний схід від міста Харкова на тлі триваючих позиційних боїв. Окупанти досягли певних "успіхів" в межах східної околиці Вовчанська.