Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 3 червня?

День посилення негативної космічної енергії, коли обережність необхідна на всіх рівнях – у вчинках, словах та думках: будь-який негатив швидко матеріалізується, водночас від нього постраждають не лише ті, проти кого він спрямований, а й сама людина. Інформація, яку ми отримаємо цими днями, не принесе жодної користі, тому не варто засмічувати пам'ять ментальним сміттям – краще зберегти вільне місце для справді важливих фактів, які прийдуть пізніше.

Рак

Раки можуть відчути потужний приплив енергії, яка дозволить досягти будь-якої – найскладнішої та амбітної – мети. Щоправда, говорити про це можна буде лише за однієї умови: діяти треба не лише рішуче, а й продумано. Завдання необхідно визначати залежно від ступеня їхньої пріоритетності, починаючи з найважливіших і закінчуючи тими, які можуть зачекати – принаймні поки що.

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