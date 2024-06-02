Лубінець відреагував на чергове знущання з українських військовополонених

Мережею шириться відео, на якому російські військові знущаються з українських військовополонених. Цей злочин має бути задокументований, світ має відреагувати на нього.

Про це заявив Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець.

За попередньою інформацією, це відбулося на Харківському напрямку, де нині росіяни намагаються вести наступальні дії. Росіяни зафіксували на відео побиття, приниження, погрози, імітація розстрілу.

Як констатував Лубінець, на жаль, таке поводження з українськими військовополоненими – не виняток з правил, а звична тактика для окупантів. Такі дії є порушенням Женевських конвенцій, згідно з якими військовополонені мають право на гуманне ставлення.

"Цей випадок повинен бути зафіксований як черговий доказ порушення міжнародного гуманітарного права Російською Федерацією! Звернувся з офіційними листами до МКЧХ та ООН, аби вони задокументували факт знущання. Це стане черговим доповненням доказової бази для майбутнього трибуналу над злочинцями", – наголосив омбудсман.

Росія не дотримується жодних правил ведення війни й абсолютно не соромиться демонструвати свої жорстокі й антилюдяні дії!

"Світ має реагувати, аби притягнути Росію до відповідальності, інакше право сили переможе силу права!", – підсумував Лубінець.

Раніше Лубінець наголосив, що електронні повістки не будуть розсилати через "Резерв+".

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