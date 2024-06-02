Лубинец отреагировал на очередное издевательство над украинскими военнопленными

По сети ширится видео, на котором российские военные издеваются над украинскими военнопленными. Это преступление должно быть документировано, мир должен отреагировать на него.

Об этом заявил Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец.

По предварительной информации, это произошло на Харьковском направлении, где россияне пытаются вести наступательные действия. Россияне зафиксировали на видео избиения, унижения, угрозы, имитацию расстрела.

Как констатировал Лубинец, к сожалению такое обращение с украинскими военнопленными – не исключение из правил, а привычная тактика для оккупантов. Такие действия являются нарушением Женевских конвенций, согласно которым военнопленные имеют право на гуманное отношение.

«Этот случай должен быть зафиксирован как очередное доказательство нарушения международного гуманитарного права Российской Федерацией!

Россия не соблюдает никаких правил ведения войны и совершенно не стесняется демонстрировать свои жестокие и античеловечные действия!

"Мир должен реагировать, чтобы привлечь Россию к ответственности, иначе право силы победит силу права!" — подытожил Лубинец.

Ранее Лубинец подчеркнул, что электронные повестки не будут рассылать из-за "Резерв+".

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