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Лубинец объяснил, будут ли присылать повестки в приложении "Резерв+"

Лубинец объяснил, будут ли присылать повестки в приложении "Резерв+"

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец/Фото: X (Twitter)

На сегодняшний день повестка военнообязанному может быть вручена только лично под подпись.

В Украине 18 мая вступил в действие новый закон о мобилизации. Им предусмотрено, что военнообязанные граждане в течение 60 дней должны уточнить свои учетные данные. На днях Минобороны анонсировало запуск приложения "Резерв+", в котором можно это сделать.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец подчеркнул, что электронные повестки не будут рассылать через "Резерв+".

"Пока не существует такого понятия, как электронная повестка. Законодательно принципы оповещения граждан не менялись – повестка может быть вручена только лично и под подпись по-прежнему", - рассказал он.

Омбудсман подчеркнул, что военнообязанный, который обновит военно-учетные данные через приложение:

  • не станет "уклонистом";
  • избавится от необходимости прохождения ВЛК до отдельного решения ТЦК;
  • может получить выписку из реестра "Оберег" и информацию, имеющуюся в органах государственной власти;
  • не будет тратить время в очередях в ТЦК;
  • избежит штрафов до 51 000 грн;
  • сможет беспрепятственно перемещаться через блокпосты;
  • будет проходить быстрая проверка данных при остановке на улице – вместо принудительной поездки в ТЦК.

Дмитрий Лубинец также добавил, что первая и важнейшая функция "Резерв+" — обновление учетных данных: мобильного телефона, фактического места жительства и электронной почты.

Напомним, в Минобороны рассказали, какие возможности хотят добавить в "Резерв+".

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