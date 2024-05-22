Лубінець пояснив, чи надсилатимуть повістки у застосунку "Резерв+"

Станом на зараз повістка військовозобов’язаному може бути вручена лише особисто під підпис.
В Україні 18 травня вступив в дію новий закон про мобілізацію. Ним передбачено, що військовозобов'язані громадяни протягом 60 днів повинні уточнити своє облікові дані. Днями Міноборони анонсувало запуск застосунку "Резерв+", у якому можна це зробити.
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець наголосив, що електронні повістки не будуть розсилати через "Резерв+".
"Наразі не існує такого поняття, як електронна повістка. Законодавчо принципи оповіщення громадян не змінювалися – повістка може бути вручена лише особисто і під підпис, як і раніше", – розповін він.
Омбудсман наголосив, що військовозобов'язаний, який оновить військово-облікові дані через застосунок:
- не стане "ухилянтом";
- позбудеться необхідності проходження ВЛК до окремого рішення ТЦК;
- може отримати витяг із реєстру "Оберіг" та інформацію, яка наявна в органах державної влади;
- не витрачатиме час у чергах до ТЦК;
- уникне штрафів до 51 000 грн;
- зможе безперешкодно переміщатися через блокпости;
- проходитиме швидку перевірку даних у разі зупинки на вулиці – замість примусової поїздки до ТЦК.
Дмитро Лубінець також додав, що перша і найважливіша функція "Резерв+" – це оновлення облікових даних: мобільного телефону, фактичного місця проживання та електронної пошти.
Нагадаємо, у Міноборони розповіли, які можливості хочуть додати до "Резерв+".
Читайте також провідні новини дня: