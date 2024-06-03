Оккупанты продвинулись: как изменилась ситуация в Волчанске

Оккупанты незначительно продвинулись юго-западнее Волчанска (северо-восток от города Харьков) на фоне продолжающихся боев.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны.

Российские оккупанты продолжают штурмовать Харьковщину, но большую часть Волчанска контролируют Силы обороны Украины. В то же время, россияне пытаются продолжать штурмовать Волчанск, пытаясь закрепиться в городе пехотными подразделениями для того, чтобы это перевести в уличные бои.

Геолокационные кадры, опубликованные 2 июня, свидетельствуют о том, что российские войска недавно незначительно продвинулись в полях к северу и востоку от Старицы (юго-запад). г. Волчанск и северо-восточнее г. Харькова) во время механизированного штурма населенного пункта.

Один из российских милблогеров заявил, что бои в Волчанске и близи Липцев (севернее Харькова) становятся позиционными. Подразделения российских 138-й и 25-й мотострелковых бригад действуют в Волчанске.

Напомним, в пределах Волчанская не только опасно сейчас передвигаться, но и подъезжать к городу, сообщил глава Волчанской городской военной администрации Тамаз Гамбарашвили.

ВСУ контролируют большую часть Волчанска, уличные бои продолжаются в северной части.

По данным аналитиков, российские войска продвинулись к северо-востоку от города Харькова на фоне продолжающихся позиционных боев. Оккупанты достигли определенных "успехов" в пределах восточной окраины Волчанска.