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Как приготовить домашний кисель с ягодами

Время готовки
30 минут
Пищевая ценность на 100 г
55 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
132
Время на прочтение
1 мин
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Как приготовить домашний кисель с ягодами

Домашний кисель с ягодами / Фото: Credits

Кисель – полезный, немного тягучий напиток из ягод, который наверняка все помнят из детства. Чтобы приготовить его без комочков, крахмал вливайте тонкой струйкой, постоянно перемешивая.

Для его приготовления используйте как свежие, так и замороженные ягоды. Этот рецепт напитка понравится не только взрослым, но и детям.

Ингредиенты

ягоды (любые)
400 г
вода
1,5 л
сахар
150 г
кукурузный крахмал
40 г
вода (для крахмала)
0,5 ст.
  1. Ягоды выложите в кастрюлю, залейте водой. Добавьте сахар. Доведите до кипения и варите две минуты.
  2. В отдельной емкости, крахмал разведите с холодной водой и хорошо перемешайте. Введите его тонкой струйкой в кастрюлю с ягодами, постоянно помешивая. Проварите две минуты. Выключите огонь и кисель готов.

Советы:

Крахмал можно использовать и картофельный.

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