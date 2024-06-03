Как приготовить домашний кисель с ягодами

Кисель – полезный, немного тягучий напиток из ягод, который наверняка все помнят из детства. Чтобы приготовить его без комочков, крахмал вливайте тонкой струйкой, постоянно перемешивая.
Для его приготовления используйте как свежие, так и замороженные ягоды. Этот рецепт напитка понравится не только взрослым, но и детям.
Ингредиенты
- ягоды (любые)
- 400 г
- вода
- 1,5 л
- сахар
- 150 г
- кукурузный крахмал
- 40 г
- вода (для крахмала)
- 0,5 ст.
- Ягоды выложите в кастрюлю, залейте водой. Добавьте сахар. Доведите до кипения и варите две минуты.
- В отдельной емкости, крахмал разведите с холодной водой и хорошо перемешайте. Введите его тонкой струйкой в кастрюлю с ягодами, постоянно помешивая. Проварите две минуты. Выключите огонь и кисель готов.
Советы:
Крахмал можно использовать и картофельный.