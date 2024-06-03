Втрати армії РФ у травні побили всі рекорди: що відомо

У травні 2024 року російські війська провели "рейдову" операцію на Харківщині. Це, зокрема, призвело до різкого зростання втрат окупаційних військ та встановлення цілої низки абсолютних рекордів.

Втрати окупантів оцінив військовий експерт Олександр Коваленко, передає OBOZ.UA та група "Інформаційний спротив".

Втрати особового складу

Армія РФ попереднього місяця втратила рекордну кількість людей – 38 940. Зазначається, що це абсолютний рекордний показник втрат особового складу РОВ за весь час від початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року.

Попередній рекордний показник був зафіксований у грудні 2023 року – тоді окупанти втратили 29 970 осіб.

"У травні ця фаза війни на виснаження себе виявила найяскравішим чином, але зазначу – це ще не межа", - йдеться в повідомленні.

Втрати танків

У травні росіяни втратили 428 танків – це другий результат втрат за весь період повномасштабної війни.

"Військово-промисловий комплекс РФ має можливість в середньому в місяць відправляти в зону бойових дій 350-400 основних бойових танків. Це переважно відновлені та по можливості модернізовані після зберігання танки, а також пошкоджені в боях і що пройшли після цього ремонт", - вказано у повідомленні.

У травні втрати РФ фактично перевищили можливості їхнього ВПК компенсувати втрати, не кажучи вже про накопичення.

Втрати бойових броньованих машин

Втрати ББМ попереднього місяця у травні становили 880 одиниць – і це також другий показник втрат за весь період повномасштабної війни.

Прикметно, що на третій рік війни у РОВ виникли серйозні проблеми із забезпеченням військ пропорційним, що відповідає штатній комплектації підрозділів кількістю ББМ, через що в більшості випадків їх замінюють неброньованим автотранспортом, що також призводить до зростання втрат особового складу.

Втрати ствольної артилерії

Ще один рекорд щодо втрати російської техніки - 1 160.

"Це абсолютний рекорд за весь період повномасштабної війни, і причиною цього стало поповнення боєкомплекту Сил оборони України артилерійськими боєприпасами та поновлення контрбатарейної боротьби", - йдеться в повідомленні.

Втрати РСЗВ

За травень показник знищених реактивних систем залпового вогню за травень у окупантів становить – 35.

"Настільки низький показник тримається з грудня 2023 року і зумовлений тим, що РСЗВ через їхню невелику кількість у військах порівняно зі ствольною артилерією намагаються тримати на граничному віддаленні від лінії зіткнення, що й ускладнює знищення цієї компоненти", - поянили в повідомленні.

Також росіяни втратили за травень 35 систем протиповітряної оборони. Це також середньостатистичний показник втрат у даній компоненті, і обумовлений він стабільним і рутинним процесом полювання та ліквідації систем ППО.

Втрати авіації

За травень було збито 9 російських бойових літаків. Лише на аеродромі "Бельбек" були верифіковані втрати щонайменше двох МіГ-31БМ та по одному МіГ-29 та Су-27.

"Якщо ж говорити про збиті літаки, то це були переважно штурмовики Су-25, що виводить такий показник знищення штурмової авіації РОВ на рівень жовтня 2023 року", - вказано у повідомленні.

Втрати спецтехніки

За втратами спецтехніки російські окупаційні війська в травні також зайняли другу позицію з показником – 201.

"Фактично від початку 2024 року втрати у цій категорії у РОВ зберігають високі показники з рекордом, встановленим у березні, – 215 одиниць", - додали в повідомленні.

Нагадаємо, станом на ранок 3 червня загальні бойові втрати Росії від початку повномасштабного наступу на Україну становлять близько 511 130 військовослужбовців.

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