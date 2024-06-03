В РФ заявили, що перекинули на Харківський напрямок спецназ "Ахмат"

Росія перекинула на Харківський напрямок "кадирівців" із чеченського підрозділу Росгвардії "Ахмат".

Про це повідомляють російські засоби масової пропаганди з посиланням на заяву командира загону Апти Алаудінова.

"Спецназ "Ахмат" перекинутий на Харківський напрямок, заявив командир загону, заступник начальника управління з військово-політичної роботи Міноборони Апти Алаудінов", – йдеться в короткому повідомленні.

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Нагадаємо, у другій половині травня український військовий оглядач Костянтин Машовець заявив, що під Вовчанськом на Харківщині діють підрозділи чеченського батальйону "Захід-Ахмат", 272-го мотострілецького полку і Росгвардії.

До слова, раніше Алаудінов пригрозив захопити три українські міста – Миколаїв, Одесу та Харків.

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