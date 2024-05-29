Є навіть тир: на Запорізькій АЕС "кадирівці" облаштували собі базу

На окупованій Запорізькій АЕС перебувають чеченські підрозділи Росгвардії "Ахмат", які облаштували собі там базу.

Про це повідомив український Центр національного спротиву.

За даними ЦНС, в окупованому Енергодарі на Запорізькій АЕС перебувають чеченські підрозділи Росгвардії "Ахмат" (ОМОН та СОБР), які облаштували собі там базу. "Кадирівці" навіть влаштували в одному з приміщень тир.

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Окупанти пояснюють присутність цих бійців та їхньої техніки на станції начебто охороною об’єкта. Однак насправді техніка й чеченські підрозділи залучені до патрулювання в Енергодарі та до репресій проти українців.

"Центр національного спротиву зауважує, що гра в хованки не врятує чеченських бойовиків, адже шляхи їх патрулювання відомі й нікому не уникнути покарання. Повідомити про ворога можна за посиланням", – зазначили в ЦНС.

Нагадаємо, на початку травня в МАГАТЕ повідомили, що біля 6 енергоблоку та навчального центру ЗАЕС окупанти розгорнули тренувальну базу для операторів безпілотників.

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