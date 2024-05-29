Є навіть тир: на Запорізькій АЕС "кадирівці" облаштували собі базу

Російські окупанти використовують захоплену атомну електростанцію як військову базу.
На окупованій Запорізькій АЕС перебувають чеченські підрозділи Росгвардії "Ахмат", які облаштували собі там базу.
Про це повідомив український Центр національного спротиву.
За даними ЦНС, в окупованому Енергодарі на Запорізькій АЕС перебувають чеченські підрозділи Росгвардії "Ахмат" (ОМОН та СОБР), які облаштували собі там базу. "Кадирівці" навіть влаштували в одному з приміщень тир.
Окупанти пояснюють присутність цих бійців та їхньої техніки на станції начебто охороною об’єкта. Однак насправді техніка й чеченські підрозділи залучені до патрулювання в Енергодарі та до репресій проти українців.
"Центр національного спротиву зауважує, що гра в хованки не врятує чеченських бойовиків, адже шляхи їх патрулювання відомі й нікому не уникнути покарання. Повідомити про ворога можна за посиланням", – зазначили в ЦНС.
Нагадаємо, на початку травня в МАГАТЕ повідомили, що біля 6 енергоблоку та навчального центру ЗАЕС окупанти розгорнули тренувальну базу для операторів безпілотників.
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