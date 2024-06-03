В Португалии на авиашоу столкнулись самолеты: один из пилотов погиб

Пилоты выполняли трюки.
В Португалии во время авиашоу столкнулись два самолета. Один из пилотов, гражданин Испании, погиб. Другой пилот получил ранения. По факту трагедии уже приступили к расследованию.
Об этом сообщает Reuters.
"Столкнулись два из шести самолетов для выполнения трюков, участвовавших в авиашоу Бежа в португальском регионе Алентежу", — сообщили Военно-воздушные силы Португалии.
Видео зафиксировало момент, когда самолеты поднялись вверх, однако один из них потерял контроль и улетел еще выше, а затем начал падать. Самолет получил серьезные повреждения хвостовой части, из-за чего потерял контроль и упал.
Начато расследование инцидента. После столкновения Воздушные силы Португалии отменили оставшийся крупнейший авиафестиваль Португалии — Beja AirShow.
Напомним, в Японии разбился американский вертолет V-22 Osprey.
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